Фекальная атака: на Буковине отец студента искупал в нечистотах взяточницу-педагога

Возмущенный отец выпускника облил нечистотами преподавательницу / Скриншот

В Черновицкой области отец выпускника одного из учебных заведений облил фекалиями преподавательницу, которую обвинил в вымогательстве взятки.

Как пишут в сообществе ХЧ в Facebook, отец одного из выпускников медицинского вуза облил фекалиями преподавательницу якобы из-за поборов.

Инцидент произошел после празднования по случаю вручения дипломов.

На кадрах можно заметить, что облитая фекалиями преподавательница была в праздничном платье, а рядом с ней находились студенты.

"Это тебе за сына. Украла четыре года жизни его. Это тебе за сына, говно это, за его диплом. Я тебе дам 300 евро!", — закричал мужчина, атаковавший женщину.

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По данным molbuk.ua, впоследствии преподаватель, которую облили нечистотами, обратилась в полицию.

"Открыли уголовное производство по статье 296, часть 2 — хулиганство", — рассказали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции.

Напомним, в Донецкой области женщина решила покормить уличных котов, однако нарвалась на протест сидевшей на лавочке соседки, которая строго-настрого запретила ей это делать возле дома. Спустя определенное время у дверей кормящей кошек дамы были обнаружены кошачьи фекалии, которые подложила эта же соседка. Камеры видеонаблюдения зафиксировали акт мести в виде "закладывания бомбы".