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Заложила под дверь "бомбы", которые наложили коты: в Славянске женщина жестко отомстила соседям

18 июня 2021, 17:03

Настоящая фекальная баталия развернулась из-за ссоры, связанной с подкармливанием котов.

Женщина в Славянске под дверь своей "обидчицы" подбросила фекалии котов / huyovyj_slavyansk

В городе Славянск Донецкой области женщина решила покормить уличных котов, однако нарвалась на протест сидевшей на лавочке соседки, которая строго-настрого запретила ей это делать возле дома. Спустя определенное время у дверей кормящей кошек дамы были обнаружены кошачьи фекалии, которые подложила эта же соседка. Камеры видеонаблюдения зафиксировали акт мести в виде "закладывания бомбы".

Как сообщает Telegram-канал Х**ый Славянск, доказательства подброса кошачих фекалий предоставил мужчина, под чьими дверями и оказались экскременты. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как обиженная с лавочки женщина подбросила какашки.

"Жена как-то дня три назад покормила кошек возле дома. Эта женщина сидела на скамейке и сказала жене, чтобы та больше бездомных кошек возле дома не кормила. На это жена ответила, мол, я разберусь, что делать. Пришли домой, увидели под дверью кучу кошачьего д*рьма", - эмоционально рассказал он.

Авторы ресурса предупреждают местных жителей, чтобы те были внимательными и не поддавались на провокации.

"Не шутите с бабушками, потому что рискуете найти у себя под дверью горсть кошачьего д*рьма. На видео блестящая операция по подбрасывание фекалий", - подчеркивается в сообщении.

Славянск говно новости Украины
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