Фото з мавпочкою та прогулянки на поні відходять у минуле: що змінить законопроєкт про захист тварин

Верховна Рада прийняла закон, який захистить права тварин. / УНІАН

Раніше цього місяця Верховна Рада проголосувала за надзвичайно важливий законопроєкт, що стосується захисту бездомних і диких тварин. Завдяки йому можна буде забути про фото з мавпочкою, адже тепер буде заборонено не тільки знущатися з тварин, а й використовувати їх для бізнесу.

Очікується, що законопроєкт про захист тварин, який дуже довго чекали, вже скоро набуде чинності. Відтепер за жорстоку експлуатацію тварин покарають не тільки гривнею, а й в'язницею, йдеться у сюжеті ТСН.

"Не можна ображати, знущатись, не можна створювати йому некомфортні умови. Якщо ці знущання призводять до того, що тварина отримає каліцтво і може загинути, то ці люди можуть потрапити навіть до в'язниці", – говорить адвокат Лаврентій Царук.

Втім, підприємців в'язниця не лякає. Горе-бізнесмени нового законопроєкту не бояться. Коли документ набуде чинності тільки тоді, можливо, відпустять тварин, наголошується в сюжеті.

Втім, Київ не єдине місце, де заробляють на тваринах. З настанням сезону відпочинку в курортні міста з'їхалися змії, крокодили, поні, мавпочки і папуги. У мережі з'явилося відео, як на Азовському узбережжі в Кирилівці павичів після закінчення робочого дня просто запхали в коробок. Зняли очевидці знущання з осла: на курорті тварину водять на пляжі в 35-градусну спеку, а також змушують катати на собі людей.

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"Забороненою дією вважається організація фотографувань або тримання диких тварин в різноманітних ресторанах чи готелі. Карається до восьми років позбавлення волі. Адміністративні штрафи – до 8,5 тисяч гривень", – додав адвокат Царук.

Він радить: якщо ви стали свідком жорстокого поводження з тваринами, то потрібно зробити фотодоказ, знайти якомога більше свідків і написати заяву в полиці.

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Раніше ми писали, що на одеському узбережжі з'явилися "домашні" лисиці. Вони мешкають в каменях селища Фонтанка, що за 30 кілометрів від міста. Відзначається, що місцеві жителі підгодовують лисиць, тому тварини з кожним днем стають більш прирученими і підходять прямо до людей.