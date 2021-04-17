"Гидоти і капость": у Москві закотили істерику після слів Зеленського про Крим

На заяву Володимира Зеленського відреагували в РФ / УНІАН

Обраний депутатом Держдуми від захопленого РФ Криму Михайло Шеремет прокоментував заяву президента Володимира Зеленського, який сказав, що тимчасово окуповані Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей без України будуть "мертвими територіями", на яких буде гірше жити, ніж у Чорнобилі.

За його словами, президент України Володимир Зеленський продовжує "капості і гидоти" щодо Криму, повідомляє РІА Новості.

На його думку, президент України вирішив тепер обрати метод залякування через безсилля.

"Не дочекається. Крим сьогодні - один з найбільш процвітаючих і привабливих регіонів, про що говорять, в тому числі представники міжнародного співтовариства", — відповів Шеремет на порівняння Криму з Чорнобилем.

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Раніше Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, що тимчасово окуповані Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей без України будуть "мертвими територіями", на яких буде гірше жити, ніж у Чорнобилі.

За словами президента, повернення тимчасово окупованих територій є одним з найскладніших питань.