"Гадости и пакость": в Москве закатили истерику после слов Зеленского о Крыме

Президент Украины решил избрать метод запугивания, заявил Михаил Шеремет.
Избранный депутатом Госдумы от захваченного РФ Крыма Михаил Шеремет прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, который сказал, что временно оккупированные Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей без Украины будут "мертвыми территориями", на которых будет хуже жить, чем в Чернобыле.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский продолжает "пакости и гадости" в отношении Крыма, сообщает РИА Новости.
По его мнению, президент Украины решил теперь избрать метод запугивания из-за бессилия.
"Не дождется. Крым сегодня — один из самых процветающих и привлекательных регионов, о чем говорят, в том числе представители международного сообщества", — ответил Шеремет на сравнение Крыма с Чернобылем.
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Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью французскому изданию Le Figaro, что временно оккупированные Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей без Украины будут "мертвыми территориями", на которых будет хуже жить, чем в Чернобыле.
По словам президента, возвращение временно оккупированных территорий является одним из самых сложных вопросов.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".