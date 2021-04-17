"Гадости и пакость": в Москве закатили истерику после слов Зеленского о Крыме

На заявление Владимира Зеленского отреагировали в РФ / УНИАН

Избранный депутатом Госдумы от захваченного РФ Крыма Михаил Шеремет прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, который сказал, что временно оккупированные Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей без Украины будут "мертвыми территориями", на которых будет хуже жить, чем в Чернобыле.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский продолжает "пакости и гадости" в отношении Крыма, сообщает РИА Новости.

По его мнению, президент Украины решил теперь избрать метод запугивания из-за бессилия.

"Не дождется. Крым сегодня — один из самых процветающих и привлекательных регионов, о чем говорят, в том числе представители международного сообщества", — ответил Шеремет на сравнение Крыма с Чернобылем.

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Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью французскому изданию Le Figaro, что временно оккупированные Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей без Украины будут "мертвыми территориями", на которых будет хуже жить, чем в Чернобыле.

По словам президента, возвращение временно оккупированных территорий является одним из самых сложных вопросов.