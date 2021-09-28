"Газова війна" Києва та Будапешта: у МЗС терміново викликали "на килим" угорського посла

Між Україною та Угорщиною розгорається новий конфлікт / УНІАН

У вівторок, 28 вересня, Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини Іштвана Ійдярто через підписання довгострокового контракту з Російською Федерацією про постачання газу в обхід України.

Цю інформацію речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН.

За його словами, посол України в Будапешті Любов Непоп раніше викликали в МЗС Угорщини.

"Можу це підтвердити. МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, щоб донести нашу принципову позицію: транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку нашої держави та енергетичну безпеку Європи, а нова угода Угорщини з "Газпромом" завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам", - підкреслив Ніколенко.

Він додав, що українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів.

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Газова суперечка України та Угорщини: в чому причина

27 вересня Угорщина підписала в Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном Газпром на постачання газу в обхід України.Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання цього контракту між Угорщиною і Росією.

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Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання Угорщиною і Росією довгострокового контракту про постачання газу в обхід України.

Крім того, українська сторона також звернеться до Європейської Комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.