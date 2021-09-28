"Газовая война" Киева и Будапешта: в МИД срочно вызвали "на ковер" венгерского посла

Между Украиной и Венгрией разгорается новый конфликт / УНИАН

Во вторник, 28 сентября, Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за подписания долгосрочного контракта с Российской Федерацией о поставках газа в обход Украины.

Эту информацию спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

По его словам, посол Украины в Будапеште Любовь Непоп ранее вызвали в МИД Венгрии.

"Могу это подтвердить. МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию: транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинско-венгерским отношениям", - подчеркнул Николенко.

Он добавил, что украинская сторона будет принимать решительные меры для защиты национальных интересов.

Реклама

Газовый спор Украины и Венгрии: в чем причина

27 сентября Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном Газпром на поставку газа в обход Украины.Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания этого контракта между Венгрией и Россией.

Читайте такжеВенгрия вызвала посла Украины из-за недовольства сделкой Будапешта с Газпромом

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания Венгрией и Россией долгосрочного контракта о поставках газа в обход Украины.

Кроме того, украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.