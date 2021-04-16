Генерал ЗСУ пояснив, чи поверне РФ Крим і Донбас після смерті Путіна

Не факт, що новий російський лідер змінить політику щодо України / Фото : Reuters

Якщо в Росії зміниться президент, то не факт, що Кремль змінить своє ставлення до України та поверне окупований Донбас і анексований Крим.

Таку думку озвучив генерал-лейтенант ЗСУ і керівник АТО на Донбасі в 2017 році Михайло Забродський в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

"Якщо будемо чекати на смерть Путіна, то з таким же успіхом можна очікувати, наприклад, прибуття військової допомоги з Марса. Не хочу бажати йому здоров'я, але я впевнений, що реалізація державної зовнішньої політики не завжди безпосередньо пов'язана з життєвим шляхом або політичною біографією певного лідера", - вважає він.

Крім того, на його думку, анексія Криму і війна на Донбасі неабияк стимулюють великодержавний імпульс в російському суспільстві.

"Якщо ми говоримо про так звану антипутінську опозицію, то навіть якщо проаналізувати висловлювання Навального щодо України і Донбасу – то вони неоднозначні. Я не впевнений, що новий російський лідер поверне в принципово інший бік зовнішню політику хоча б щодо України", - зазначив Забродський.

"Не можна гарантувати, що одночасно зі зміною лідера в Кремлі повністю відмовляться від України. Можливо, їхні дії будуть не такими рішучими, але навряд чи хтось візьме на себе відповідальність відмовитися від того, що вони вважають своїм. Наприклад, від того ж Криму", - резюмував генерал ЗСУ.

Що стосується Донбасу, то Забродський оцінив шанси того, що нова влада в РФ віддасть його Україні в обмін на налагодження відносин із Заходом.

"Ми ж не знаємо всього спектру пропозицій, які можуть бути теоретично розглянуті. В інформаційний простір зазвичай виливається рівно та порція інформації, яку вважають потрібною. Навіть якщо і будуть реалізовані якісь механізми, більшість з нас про них ніколи не дізнається", - зазначив він.

Анексія Криму і позиція Олексія Навального

У жовтні 2014 року Навальний порадив українцям не обманювати себе щодо повернення Криму.

"Крим - це бутерброд з ковбасою, або що, щоб його туди-сюди повертати?"- заявляв тоді Навальний.

Як повідомляв Главред, в січні 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не варто зачаровуватися Навальним з точки зору інтересів України.

Кулеба пригадав Навальному його відомий вислів щодо Криму.

"Я переконаний, що бутерброд доведеться повернути, причому ненадкусаним і свіжим, в хорошому стані. Тут не повинно бути жодних ілюзій", — підкреслив глава МЗС України.

Він також упевнений в тому, що Росії доведеться в будь-якому випадку вибачатися за захоплення Криму та агресію на Донбасі.

Наприкінці березня 2021 року глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що штаб російського опозиціонера Олексія Навального відмовився виправляти карту на сайті, де Крим позначено як частину Росії.