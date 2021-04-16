Генерал ВСУ объяснил, вернет ли РФ Крым и Донбасс после смерти Путина

Не факт, что новый российский лидер изменит политику в отношении Украины / Фото: Reuters

Если в России изменится президент, то не факт, что Кремль изменит свое отношение к Украине и вернет оккупированный Донбасс и аннексированный Крым.

Такое мнение озвучил генерал-лейтенант ВСУ и руководитель АТО на Донбассе в 2017 году Михаил Забродский в интервью изданию Obozrevatel.

"Если будем ждать смерти Путина, то с таким же успехом можно ожидать, например, прибытия военной помощи с Марса. Не хочу желать ему здоровья, но я уверен, что реализация государственной внешней политики не всегда напрямую связана с жизненным путем или политической биографией определенного лидера", - считает он.

Кроме того, по его мнению, аннексия Крыма и война на Донбассе изрядно стимулируют великодержавный импульс в российском обществе.

"Если мы говорим о так называемой антипутинской оппозиции, то даже если проанализировать высказывания Навального по Украине и Донбассу – то они неоднозначны. Я не уверен, что новый российский лидер развернет в принципиально другую сторону внешнюю политику хотя бы в отношении Украины", - отметил Забродский.

"Нельзя гарантировать, что одновременно с изменением лидера в Кремле полностью откажутся от Украины. Возможно, их действия будут не такими решительными, но вряд ли кто-то возьмет на себя ответственность отказаться от того, что они считают своим. Например, от того же Крыма", - резюмировал генерал ВСУ.

Что касается Донбасса, то Забродский оценил шансы того, что новая власть в РФ отдаст его Украине в обмен на налаживание отношений с Западом.

"Мы же не знаем всего спектра предложений, которые могут быть теоретически рассмотрены. В информационное пространство обычно выливается ровно та порция информации, которую считают нужной. Даже если и будут реализованы какие-то механизмы, большинство из нас о них никогда не узнает", - отметил он.

Аннексия Крыма и позиция Алексея Навального

В октябре 2014 года Навальный посоветовал украинцам не обманывать себя относительно возвращения Крыма.

"Крым – это бутерброд с колбасой, или что, чтоб его туда-сюда возвращать?" – заявлял тогда Навальный.

Как сообщал Главред, в январе 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не стоит очаровываться Навальным с точки зрения интересов Украины.

Кулеба припомнил Навальному его известное высказывание относительно Крыма.

"Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий", — подчеркнул глава МИД Украины.

Он также уверен в том, что России придется в любом случае извиняться за захват Крыма и агрессию на Донбассе.

В конце марта 2021 года глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что штаб российского оппозиционера Алексея Навального отказался исправлять карту на сайте, где Крым обозначен как часть России.