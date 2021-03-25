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У Навального отказались "вернуть" Украине аннексированный Крым

25 марта 2021, 07:50
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На сайте Свободу Навальному размещена карта РФ, в границы которой включена также временно оккупированная территория Крыма.

Чубаров
Рефат Чубаров / УНИАН

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что штаб российского оппозиционера Алексея Навального отказался исправлять карту на сайте, где Крым обозначен как часть России.

Чубаров рассказал на своей странице в Facebook, что команда российского оппозиционера запустила сайт Свободу Навальному, на котором разместила картографическое изображение Российской Федерации, в границы которой включена также и временно оккупированная РФ территория Крыма.

"По моей инициативе час назад (в 18.45 в среду 24 марта, - ред.) у меня состоялся разговор с Леонидом Волковым, в ходе которого я объяснил неприемлемость такого действа и предложил привести границы РФ в соответствии с международно-признанными границами Украины, исключив на картинке полуостров Крым из границ РФ", - рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.

В свою очередь, соратник Навального Волков объяснил Чубарову невозможность обозначить Крым украинским. Председатель Меджлиса не захотел транслировать аргументы Волкова в соцсети и предложил ему лично их озвучить.

"Не хочу никому читать никаких нотаций, ограничусь лишь очевидным – хотите справедливости у себя дома, прекратите мародерствовать в чужом доме", – отметил Чубаров.

Аннексия Крыма и позиция Алексея Навального

В октябре 2014 года Навальный посоветовал украинцам не обманывать себя относительно возвращения Крыма.

"Крым – это бутерброд с колбасой, или что, чтоб его туда-сюда возвращать?" – заявлял тогда Навальный.

На сайте "Свободу Навальному" Крым обозначен как часть России / free.navalny.com

Как сообщал Главред, в январе 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не стоит очаровываться Навальным с точки зрения интересов Украины.

Кулеба припомнил Навальному его известное высказывание относительно Крыма.

"Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий", — подчеркнул глава МИД Украины.

Он также уверен в том, что России придется в любом случае извиняться за захват Крыма и агрессию на Донбассе.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

аннексия Крыма Алексей Навальный Рефат Чубаров новости Украины
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