У Навального отказались "вернуть" Украине аннексированный Крым

На сайте Свободу Навальному размещена карта РФ, в границы которой включена также временно оккупированная территория Крыма.
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что штаб российского оппозиционера Алексея Навального отказался исправлять карту на сайте, где Крым обозначен как часть России.
Чубаров рассказал на своей странице в Facebook, что команда российского оппозиционера запустила сайт Свободу Навальному, на котором разместила картографическое изображение Российской Федерации, в границы которой включена также и временно оккупированная РФ территория Крыма.
"По моей инициативе час назад (в 18.45 в среду 24 марта, - ред.) у меня состоялся разговор с Леонидом Волковым, в ходе которого я объяснил неприемлемость такого действа и предложил привести границы РФ в соответствии с международно-признанными границами Украины, исключив на картинке полуостров Крым из границ РФ", - рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.
В свою очередь, соратник Навального Волков объяснил Чубарову невозможность обозначить Крым украинским. Председатель Меджлиса не захотел транслировать аргументы Волкова в соцсети и предложил ему лично их озвучить.
"Не хочу никому читать никаких нотаций, ограничусь лишь очевидным – хотите справедливости у себя дома, прекратите мародерствовать в чужом доме", – отметил Чубаров.
Аннексия Крыма и позиция Алексея Навального
В октябре 2014 года Навальный посоветовал украинцам не обманывать себя относительно возвращения Крыма.
"Крым – это бутерброд с колбасой, или что, чтоб его туда-сюда возвращать?" – заявлял тогда Навальный.
Как сообщал Главред, в январе 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не стоит очаровываться Навальным с точки зрения интересов Украины.
Кулеба припомнил Навальному его известное высказывание относительно Крыма.
"Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий", — подчеркнул глава МИД Украины.
Он также уверен в том, что России придется в любом случае извиняться за захват Крыма и агрессию на Донбассе.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".