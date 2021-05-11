Генсек ООН розповів, чи буде говорити з Лавровим про Україну

Антоніу Гутерреш / Reuters

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що планує на переговорах з керівником російського МЗС Сергієм Лавровим обговорити, серед інших, теми України, Сирії, Лівії. Таку інформацію чиновник озвучив в інтерв'ю РИА Новости.

"Я сподіваюся, що у мене буде можливість обговорити відповідно до домовленостей всі ключові проблеми безпеки в сьогоднішньому світі, будь то Лівія, Сирія, Ємен, Україна, Афганістан", - сказав Гутерреш.

Візит генсека ООН до Москви пройде 12-14 травня нинішнього року. Він також розраховує обмінятися з Лавровим думками з приводу того, що необхідно для вирішення цих проблем і сприяння врегулюванню всіх конфліктів на планеті Земля.

За словами Гутерреша, його мета полягає в тому, щоб нинішній візит сприяв зміцненню важливої співпраці між офіційною Москвою і ООН у всіх сферах діяльності організації.

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