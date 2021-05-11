Генсек ООН рассказал, будет ли говорить с Лавровым об Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пояснил, какие темы будет обсуждать с Сергеем Лавровым в Москве во время своего визита с 12 по 14 мая.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на переговорах с руководителем российского МИД Сергеем Лавровым обсудить, в числе прочих, темы Украины, Сирии, Ливии. Такую информацию чиновник озвучил в интервью РИА Новости.
"Я надеюсь, что у меня будет возможность обсудить в соответствии с договоренностями все ключевые проблемы безопасности в сегодняшнем мире, будь то Ливия, Сирия, Йемен, Украина, Афганистан", - сказал Гутерреш.
Визит генсека ООН в Москву пройдет 12-14 мая нынешнего года. Он также рассчитывает обменяться с Лавровым мнениями по поводу того, что необходимо для разрешения этих проблем и содействия урегулированию всех конфликтов на планете Земля.
По словам Гутерреша, его цель состоит в том, чтобы нынешний визит способствовал укреплению важного сотрудничества между официальной Москвой и ООН во всех сферах деятельности организации.
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Напомним, ранее сообщалось:
- На данный момент Россия не поддерживает возможность ввода миротворцев ООН на Донбасс.
- Москва рассматривает Минские соглашения в качестве единственной возможности урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.
- Об этом заявил глава департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.