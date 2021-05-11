Генсек ООН рассказал, будет ли говорить с Лавровым об Украине

Антониу Гутерреш / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на переговорах с руководителем российского МИД Сергеем Лавровым обсудить, в числе прочих, темы Украины, Сирии, Ливии. Такую информацию чиновник озвучил в интервью РИА Новости.

"Я надеюсь, что у меня будет возможность обсудить в соответствии с договоренностями все ключевые проблемы безопасности в сегодняшнем мире, будь то Ливия, Сирия, Йемен, Украина, Афганистан", - сказал Гутерреш.

Визит генсека ООН в Москву пройдет 12-14 мая нынешнего года. Он также рассчитывает обменяться с Лавровым мнениями по поводу того, что необходимо для разрешения этих проблем и содействия урегулированию всех конфликтов на планете Земля.

По словам Гутерреша, его цель состоит в том, чтобы нынешний визит способствовал укреплению важного сотрудничества между официальной Москвой и ООН во всех сферах деятельности организации.

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