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Генсек ООН рассказал, будет ли говорить с Лавровым об Украине

11 мая 2021, 09:45
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пояснил, какие темы будет обсуждать с Сергеем Лавровым в Москве во время своего визита с 12 по 14 мая.

Гутерреш, генсек ООН
Антониу Гутерреш / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на переговорах с руководителем российского МИД Сергеем Лавровым обсудить, в числе прочих, темы Украины, Сирии, Ливии. Такую информацию чиновник озвучил в интервью РИА Новости.

"Я надеюсь, что у меня будет возможность обсудить в соответствии с договоренностями все ключевые проблемы безопасности в сегодняшнем мире, будь то Ливия, Сирия, Йемен, Украина, Афганистан", - сказал Гутерреш.

Визит генсека ООН в Москву пройдет 12-14 мая нынешнего года. Он также рассчитывает обменяться с Лавровым мнениями по поводу того, что необходимо для разрешения этих проблем и содействия урегулированию всех конфликтов на планете Земля.

По словам Гутерреша, его цель состоит в том, чтобы нынешний визит способствовал укреплению важного сотрудничества между официальной Москвой и ООН во всех сферах деятельности организации.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • На данный момент Россия не поддерживает возможность ввода миротворцев ООН на Донбасс.
  • Москва рассматривает Минские соглашения в качестве единственной возможности урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.
  • Об этом заявил глава департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
новости России Антониу Гутерриш Сергей Лавров
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