Украина пожаловалась Совбезу ООН на действия Путина

В Совбез ООН Украина направила жалобу / Reuters

Украина пожаловалась в Совбез ООН на обострение ситуации на оккупированном Донбассе, а также на наращивание военного присутствия возле украинской границы, сообщает Миссия Украины в ООН в Twitter в пятницу, 2 апреля.

В миссии уверены, что давление на РФ позволит прекратить нагнетание ситуации.

"Проинформировали партнеров-членов СБ ООН об обострении ситуации безопасности на Донбассе и наращивании военного присутствия РФ на оккупированных территориях и на границе с Украиной. Ценим их поддержку, уверены, что совместные усилия и давление на Россию позволят прекратить военное нагнетание", - сказано в заявлении.

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