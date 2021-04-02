Украина пожаловалась Совбезу ООН на действия Путина

После того, как Российская Федерация начала активно наращивать свое военное присутствие на Донбассе, Украина направила жалобу в Совбез ООН.
Украина пожаловалась в Совбез ООН на обострение ситуации на оккупированном Донбассе, а также на наращивание военного присутствия возле украинской границы, сообщает Миссия Украины в ООН в Twitter в пятницу, 2 апреля.
В миссии уверены, что давление на РФ позволит прекратить нагнетание ситуации.
"Проинформировали партнеров-членов СБ ООН об обострении ситуации безопасности на Донбассе и наращивании военного присутствия РФ на оккупированных территориях и на границе с Украиной. Ценим их поддержку, уверены, что совместные усилия и давление на Россию позволят прекратить военное нагнетание", - сказано в заявлении.
Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта выразил соболезнования в связи с гибелью украинских военных в результате обострения Россией конфликта на Донбассе и призвал всех лидеров стран нормандского формата приложить усилия к сохранению режима перемирия на востоке Украины.
- 31 марта состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил достичь договоренностей о новом перемирии с 1 апреля. Однако российская сторона не поддержала данную инициативу.
- По словам спикера делегации Киева в ТКГ Алексея Арестовича, россияне заявили, что принятых мер достаточно для договоренностей по перемирию на Донбассе, тогда как в новых мероприятиях нет необходимости.
Автор: Екатерина Трохимчук