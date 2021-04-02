Европарламент потребовал от России прекратить запугивать Украину

Евродепутаты призвали к полному соблюдению "текста и духа" Минских договоренностей и согласованного режима тишины.
Депутаты Европарламента выступили с совместным заявлением, в котором незамедлительно потребовали от России прекратить запугивать Украину, пишет Европейская правда.
В документе также говорится о росте напряженности в связи с наращиванием Россией войск на Востоке Украины.
"Мы с большой тревогой наблюдаем за длительным наращиванием российских вооруженных сил и провокациями на Востоке Украины и вблизи Украины. Мы глубоко сожалеем из-за продолжающихся человеческих жертв и иного ущерба, который испытывает Украина", - говорится в заявлении.
Евродепутаты призвали к полному соблюдению "текста и духа" Минских договоренностей и согласованного режима тишины. Отдельно они обратились к России с требованием прекратить запугивать Украину.
"Мы призываем Россию предпринять активные шаги по снижению напряженности путем прекращения наращивания войск в и вблизи Украины, прекращению военных провокаций и запугивания в отношении Украины", - сказано в заявлении.
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Члены Европарламента обратились к международному сообществу и лидеров демократических стран с призывом выразить обеспокоенность и решительное неодобрение действиями российских властей.
"Мы продолжим внимательно следить за ситуацией на Востоке Украины, чтобы снизить напряженность и в конце концов восстановить территориальную целостность Украины", - резюмировали евродепутаты.
Заявление поддержали 18 членов Европейского парламента из Литвы, Польши, Германии, Словакии, Латвии, Болгарии, Дании, Румынии, Эстонии и Франции.
Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта выразил соболезнования в связи с гибелью украинских военных в результате обострения Россией конфликта на Донбассе и призвал всех лидеров стран нормандского формата приложить усилия к сохранению режима перемирия на востоке Украины.
- 31 марта состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил достичь договоренностей о новом перемирии с 1 апреля. Однако российская сторона не поддержала данную инициативу.
- По словам спикера делегации Киева в ТКГ Алексея Арестовича, россияне заявили, что принятых мер достаточно для договоренностей по перемирию на Донбассе, тогда как в новых мероприятиях нет необходимости.