У Лаврова раскрыли позицию России по миротворцам ООН на Донбассе

В МИД России не видят возможности для ввода миротворцев ООН на Донбасс / Reuters

На данный момент Россия не поддерживает возможность ввода миротворцев ООН на Донбасс. Москва рассматривает Минские соглашения в качестве единственной возможности урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом заявил глава департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

В интервью РИА Новости дипломат назвал российско-украинскую войну на Донбассе "гражданским конфликтом" и сказал, что в данный момент россияне не видят возможности ввода миротворческого контингента ООН в зону конфликта на востоке Украины.

"Вопрос введения на Донбасс миротворческой миссии ООН в повестке дня урегулирования внутриукраинского конфликта не стоит", - отметил Ильичев.

Также представитель российского МИД подчеркнул, что Минские соглашения – "единственный путь достижения мира на востоке Украины", поэтому Москва ставит перед собой задачу добиться от Киева выполнения соответствующих договоренностей.Читайте такжеВ РФ разразились заявлением в адрес Зеленского из-за Путина и Донбасса

Напомним, в феврале постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций Сергей Кислица сделал заявление о том, что для урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе в регионе должны появиться миротворцы ООН. Миротворческий контингент должен помочь Киеву восстановить контроль над украинскими границами.

Войска РФ у границ Украины