У Лаврова раскрыли позицию России по миротворцам ООН на Донбассе

В МИД РФ назвали выполнение Киевом Минских соглашений главной задачей по урегулированию конфликта на Донбассе.
На данный момент Россия не поддерживает возможность ввода миротворцев ООН на Донбасс. Москва рассматривает Минские соглашения в качестве единственной возможности урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом заявил глава департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
В интервью РИА Новости дипломат назвал российско-украинскую войну на Донбассе "гражданским конфликтом" и сказал, что в данный момент россияне не видят возможности ввода миротворческого контингента ООН в зону конфликта на востоке Украины.
"Вопрос введения на Донбасс миротворческой миссии ООН в повестке дня урегулирования внутриукраинского конфликта не стоит", - отметил Ильичев.
Также представитель российского МИД подчеркнул, что Минские соглашения – "единственный путь достижения мира на востоке Украины", поэтому Москва ставит перед собой задачу добиться от Киева выполнения соответствующих договоренностей.Читайте такжеВ РФ разразились заявлением в адрес Зеленского из-за Путина и Донбасса
Напомним, в феврале постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций Сергей Кислица сделал заявление о том, что для урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе в регионе должны появиться миротворцы ООН. Миротворческий контингент должен помочь Киеву восстановить контроль над украинскими границами.
Войска РФ у границ Украины
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта объявил о том, что РФ стягивает свои войска к границам Украины под предлогом подготовки к военным учениями Запад-2021.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 7 апреля заявил, что российские войска будут находиться у границ Украины столько времени, сколько это будет нужно Москве. Решение о передислокации военных подразделений или их дальнейшем пребывании на приграничных с украинскими районами территориях примут военное руководство и Владимир Путин.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта подчеркнул, что Украина не планирует освобождать Донбасс военным путем. Подобные заявления со стороны РФ не соответствуют действительности.
- 15 апреля спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что ситуация вокруг границ Украины, связанная с концентрацией войск РФ, остается сложной. В Кремле называют свои действия ответом на маневры НАТО.