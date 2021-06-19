Загибель малюка в Києві: з'явилися моторошні подробиці трагедії

У Києві з вікна випав маленький хлопчик / t.me/KyivOperativ

У суботу, 19 червня, у Святошинському районі столиці випала із вікна дев'ятого поверху дворічна дитина і загинула на місці. Трагедія сталася на вулиці Феодори Пушиної, 8, повідомляє Київ Оперативний.

"На жаль без шансів", - йдеться в повідомленні.

Пресофіцер Святошинського управління поліції Тетяна Мельник повідомила, що в квартирі знаходилися мати, дідусь і бабуся.

"Батько не проживає на території України. На жаль, дитина померла до приїзду медиків. Наразі проводиться перевірка, після якої події буде дана правова кваліфікація. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - розповіла Мельник.

Раніше Главред вже повідомляв про цю трагедія, але тоді була інформація про п'яного батька, який спав під час трагічного випадку. Зараз же з'ясувалося, що батько не проживає із сім'єю, а в квартирі знаходилися мати, дідусь і бабуся.

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Також нагадаємо, в Києві діти не раз випадали з вікон з різних причин і гинули. Якщо загибель дитини сталася з вини когось із батьків - то винному загрожує кримінальна відповідальність.

В Україні відповідальність загрожує за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку або піклування (ст.166 Кримінального кодексу).

За таке правопорушення суд може засудити до обмеження волі на строк від двох до п'яти років або до позбавлення волі на такий самий період.