Гибель малыша в Киеве: появились жуткие подробности трагедии

В Киеве из окна выпал маленький мальчик / t.me/KyivOperativ

В субботу, 19 июня, в Святошинском районе столицы выпал из окна девятого этажа двухлетний ребенок и погиб на месте. Трагедия произошла на улице Феодоры Пушиной, 8, сообщает Киев Оперативный.

"К сожалению без шансов", - говорится в сообщении.

Пресс-офицер Святошинского управления полиции Татьяна Мельник сообщила, что в квартире находились мать, дедушка и бабушка.

"Отец не проживает на территории Украины. К сожалению, ребенок умер до приезда медиков. В настоящее время проводится проверка, после которой события будет дана правовая квалификация. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - рассказала Мельник.

Ранее Главред уже сообщал об этой трагедии, но тогда была информация о пьяном отце, который спал во время трагического случая. Сейчас же выяснилось, что отец не проживает с семьей, а в квартире находились мать, дедушка и бабушка.

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Также напомним, в Киеве дети не раз выпадали из окон по разным причинам и гибли. Если гибель ребенка произошла по вине кого-то из родителей – то виновному грозит уголовная ответственность.

В Украине ответственность грозит за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство (ст. 166 Уголовного кодекса).

За такое правонарушение суд может приговорить к ограничению свободы на срок от двух до пяти лет или к лишению свободы на такой же период.