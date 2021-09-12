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Загибель судді Печерського суду під Києвом: ЗМІ назвали основні версії

12 вересня 2021, 23:55

Суддя знайдений мертвим у вітальні житла-тіло лежало на животі, а на футболці, на обличчі, зокрема, в області носа, було видно плями бурого кольору.

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Подробиці смерті судді під Києвом / kv.npu.gov.ua

Суддя Печерського райсуду міста Києва Віталій Писанець, який сьогодні був знайдений мертвим у Київській області, під час перебування в будинку у знайомого спіткнувся об вазу, впав на підлогу і помер.

На тілі чоловіка не виявили сліди насильства, повідомляє Obozrevatel, посилаючись на власні джерела та дані правоохоронців.

За його відомостями, можливо, смерть чоловіка настала через те, що відірвався тромб.

Правоохоронці повідомили, що суддя знайдений мертвим у вітальні житла – тіло лежало на животі, а на футболці, на обличчі, зокрема, в області носа, було видно плями бурого кольору (можливо, кров).

"В суботу... в селі Погреби... чоловік відпочивав у будинку знайомого, де за розпиванням спиртного стався конфлікт", - дізналися журналісти.

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Будинок знаходиться за адресою вул. Центральна, 6. Правоохоронці дізналися про смерть судді 11 вересня близько 23 години.

Будинок, в якому знайшли мертвим Писанця, є власністю військового пенсіонера у відставці Онопенка п. у чоловіка також є адвокатське посвідчення, яке недійсне.

За відомостями джерела, також з чоловіками відпочивав слідчий Солом'янського управління Головного управління Нацполіції в Києві Хоменко О.

"...Чоловіки розпивали спиртні напої, потім між ним і суддею виник раптовий конфлікт, в ході якого останній наніс тілесні ушкодження Хоменку.... нібито після цього Писанець спіткнувся об вазу і впав на підлогу. Товариші надавали йому допомогу, але врятувати не змогли. Зрозумівши, що той помер, вони викликали швидку допомогу", – йдеться в матеріалі.

Смерть судді Писанця під Києвом

Раніше повідомлялося, що в селі Погреби Київської області знайдено тіло судді Печерського райсуду столиці Віталія Писанця. За деякими даними, напередодні він відпочивав зі слідчим Солом'янської НП Євгеном Хоменком та адвокатом Петром Онопенком.

У той же час як повідомили джерела в правоохоронних органах, на тілі Писанця немає видимих тілесних ушкоджень. За попередньою інформацією, не було ні стрілянини, ні бійки.

"Не виключено, що у цього служителя Феміди відірвався тромб. Все це встановить експертиза",- повідомили правоохоронці, знайомі з матеріалами кримінального провадження.

За іншою версією, під час вживання спиртних напоїв між суддею і слідчим Хоменком виник словесний конфлікт. Роздратований Писанець вдарив слідчого по обличчю рукою, на чому конфлікт був вичерпаний.

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