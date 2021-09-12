Гибель судьи Печерского суда под Киевом: СМИ назвали основные версии

Подробности смерти судьи под Киевом / kv.npu.gov.ua

Судья Печерского райсуда города Киева Виталий Писанец, который сегодня был найден мертвым в Киевской области, во время пребывания в доме у знакомого споткнулся о вазу, упал на пол и умер.

На теле мужчины не нашли следы насилия, сообщает Obozrevatel, ссылаясь на собственные источники и данные правоохранителей.

По его сведениям, возможно, смерть мужчины наступила из-за того, что оторвался тромб.

Правоохранители сообщили, что судья найден мертвым в гостиной жилья – тело лежало на животе, а на футболке, на лице, в частности, в области носа, были видны пятна бурого цвета (возможно, кровь).

"В субботу... в селе Погребы... мужчина отдыхал в доме знакомого, где за распитием спиртного случился конфликт", – узнали журналисты.

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Дом находится по адресу ул. Центральная, 6. Правоохранители узнали о смерти судьи 11 сентября около 23 часов.

Дом, в котором нашли мертвым Писанца, является собственностью военного пенсионера в отставке Онопенко П. У мужчины также есть адвокатское удостоверение, которое недействительно.

По сведениям источника, также с мужчинами отдыхал следователь Соломенского управления Главного управления Нацполиции в Киеве Хоменко Е.

"...Мужчины распивали спиртные напитки, потом между ним и судьей возник внезапный конфликт, в ходе которого последний нанес телесные повреждения Хоменко.... якобы после этого Писанец споткнулся о вазу и упал на пол. Товарищи оказывали ему помощь, но спасти не смогли. Поняв, что тот умер, они вызвали скорую помощь", – говорится в материале.

Смерть судьи Писанца под Киевом

Ранее сообщалось, что в селе Погребы Киевской области найдено тело судьи Печерского райсуда столицы Виталия Писанца. По некоторым данным, накануне он отдыхал со следователем Соломенской НП Евгением Хоменко и адвокатом Петром Онопенко.

В то же время как сообщили источники в правоохранительных органах, на теле Писанца нет видимых телесных повреждений. По предварительной информации, не было ни стрельбы, ни драки.

"Не исключено, что у этого служителя Фемиды оторвался тромб. Все это установит экспертиза",- сообщили правоохранители, знакомые с материалами уголовного производства.

По другой версии, во время употребления спиртных напитков между судьей и следователем Хоменко возник словесный конфликт. Раздраженный Писанец ударил следователя по лицу рукой, на чем конфликт был исчерпан.