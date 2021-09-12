Смерть судьи Печерского суда под Киевом: правоохранители раскрыли детали

На Киевщине нашли тело судьи Печерского райсуда / kv.npu.gov.ua

Стали известны новые подробности смерти судьи Печерского районного суда Виталия Писанца в селе Погребы Киевской области.

На месте происшествия работали сотрудники Государственного бюро расследований, рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области.

Делом о смерти судьи будет заниматься ГБР, потому как в материалах фигурирует правоохранитель. Уголовное производство открыто по статье "Убийство".

Это сделано для того, чтобы было больше возможностей установить истину, сообщили правоохранители.

Киевская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначено комплекс экспертиз.

Реклама

В свою очередь Офис Генерального прокурора взял на контроль ход расследования в уголовном производстве.

Смерть судьи Писанца под Киевом

Ранее сообщалось, что в селе Погребы Киевской области найдено тело судьи Печерского райсуда столицы Виталия Писанца. По некоторым данным, накануне он отдыхал со следователем Соломенской НП Евгением Хоменко и адвокатом Петром Онопенко.

В то же время как сообщили источники в правоохранительных органах, на теле Писанца нет видимых телесных повреждений. По предварительной информации, не было ни стрельбы, ни драки.

"Не исключено, что у этого служителя Фемиды оторвался тромб. Все это установит экспертиза",- сообщили правоохранители, знакомые с материалами уголовного производства.

По другой версии, во время употребления спиртных напитков между судьей и следователем Хоменко возник словесный конфликт. Раздраженный Писанец ударил следователя по лицу рукой, на чем конфликт был исчерпан.

Что известно о судье Виталие Писанце:

Виталий Писанец был следственным судьей по делу о гибели журналиста Павла Шеремета.

Виталий Писанец / sud.ua

Он также недавно проводил одно из заседаний в деле Виктора Медведчука- рассматривал отвод другого судьи в деле нардепа.

Ранее в Facebook появилось сообщения якобы от имени судьи Печерского райсуда В. Писанца о том, что он не принимал решения о восстановлении Е. Амосовой в должности ректора Медуниверситета и якобы направил по этому поводу сообщение в Высший совет правосудия. Позднее информация была опровергнута.