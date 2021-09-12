Пошла кровь, посинело лицо: под Киевом попойка закончилась смертью судьи Печерского суда

Виталий Писанец / sud.ua

В селе Погребы Киевской области найдено тело судьи Печерского райсуда столицы Виталия Писанца. По некоторым данным, накануне он отдыхал со следователем Соломенской НП Евгением Хоменко и адвокатом Петром Онопенко.

Отмечается, что можду мужчинами возникла драка. На месте работает следственно-оперативная группа. Есть подозрение в умышленном убийстве, пишет Сегодня.

Смерть судьи Писанца: убийство или несчастный случай

В то же время как сообщили источники в правоохранительных органах, на теле Писанца нет видимых телесных повреждений. По предварительной информации, не было ни стрельбы, ни драки.

"Не исключено, что у этого служителя Фемиды оторвался тромб. Все это установит экспертиза",- сообщили правоохранители, знакомые с материалами уголовного производства.

Что происходило в доме, где нашли тело судьи

Как уточняет Telegram-канал Политика страны, на одежде судьи были пятна бурого цвета. При этом телесных повреждений на трупе не было.

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Полиция опросила участников происшествия, которые изложили свою версию произошедшего. По их утверждению, во время употребления спиртных напитков между судьей и следователем Хоменко возник словесный конфликт. Раздраженный Писанец ударил следователя по лицу рукой, на чем конфликт был исчерпан. Успокоившись, мужчины в течение следующих 40 минут выпивали.

"Однако после этого у судьи внезапно пошла кровь из носа, после чего он потерял равновесие и упал, задев рукой вазу на столе, которая рухнула на пол и разбилась. А у Писанца посинело лицо. Хоменко и Онопенко попытались оказать ему медицинскую помощь. Вскоре к дому подъехали сын и зять покойного. Они вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Работники скорой помощи констатировали смерть Писанца", - говорится в сообщении.

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Что известно о судье Виталие Писанце:

Виталий Писанец был следственным судьей по делу о гибели журналиста Павла Шеремета.

Он также недавно проводил одно из заседаний в деле Виктора Медведчука- рассматривал отвод другого судьи в деле нардепа.

Ранее в Facebook появилось сообщения якобы от имени судьи Печерского райсуда В. Писанца о том, что он не принимал решения о восстановлении Е. Амосовой в должности ректора Медуниверситета и якобы направил по этому поводу сообщение в Высший совет правосудия. Позднее информация была опровергнута.