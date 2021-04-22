Гладковського-молодшого оголосили в розшук у справі про розкрадання в Укроборонпромі

Ігор Гладковський є підозрюваним у кримінальному провадженні.
Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук Ігоря Гладковського - сина колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського.
Він є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом отримання 950 тисяч гривень неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення іншою особою, йдеться в повідомлення прес-служби НАБУ.
"Гладковський Ігор Олегович, 16.11.1994 року народження, підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 369-2 КК", - сказано в повідомленні відомства.
Рішенням суду його обмежили в ознайомленні з матеріалами до 15 квітня, тому він вже не мав можливості затягувати досудове розслідування.
"Його викликали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на 16 квітня та, у зв'язку з неявкою, повторно на 20 та 21 квітня для отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування. Однак підозрюваний тричі не з'явився", - пояснили в НАБУ.
За даними слідства, за допомогою підозрюваного в 2015-2017 роках ТОВ Оптимумспецдеталь отримувало преференції при укладанні договорів і розрахунків з підприємствами Укроборонпрому.
За це Гладковський-молодший отримував 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми.
Таким чином тільки за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди.
Як відомо, у справі державного концерну Укроборонпром правоохоронці оголосили підозра Ігорю Гладковському.
Його підозрюють в отриманні хабарів за забезпечення компанії Оптимумспецдеталь контрактами з концерном Укроборонпром.
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Справа Гладковського:
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство по одній зі справ екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.
- Колишнього чиновника, а також екс-заступника Міністра оборони і директора департаменту Міноборони звинувачують у нанесенні збитків державі на суму в 17,44 млн гривень.
- Згідно з даними слідства, Гладковський зловживав службовим становищем, включивши власне підприємство до державного оборонного замовлення.
- У справі про розкрадання в оборонній сфері Олег Гладковський був заарештований Вищим Антикорупційним судом 19 жовтня 2019 року.
- Проте вже 21 жовтня Олег Гладковський вийшов на свободу під заставу в 10,6 млн гривень.