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Гладковського-молодшого оголосили в розшук у справі про розкрадання в Укроборонпромі

22 квітня 2021, 14:34

Ігор Гладковський є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Сина Гладковського розшукує НАБУ
НАБУ оголосило в розшук Ігоря Гладковського / Фото: УНІАН

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук Ігоря Гладковського - сина колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського.

Він є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом отримання 950 тисяч гривень неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення іншою особою, йдеться в повідомлення прес-служби НАБУ.

"Гладковський Ігор Олегович, 16.11.1994 року народження, підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 369-2 КК", - сказано в повідомленні відомства.

Рішенням суду його обмежили в ознайомленні з матеріалами до 15 квітня, тому він вже не мав можливості затягувати досудове розслідування.

"Його викликали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на 16 квітня та, у зв'язку з неявкою, повторно на 20 та 21 квітня для отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування. Однак підозрюваний тричі не з'явився", - пояснили в НАБУ.

За даними слідства, за допомогою підозрюваного в 2015-2017 роках ТОВ Оптимумспецдеталь отримувало преференції при укладанні договорів і розрахунків з підприємствами Укроборонпрому.

За це Гладковський-молодший отримував 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми.

Таким чином тільки за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди.

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Як відомо, у справі державного концерну Укроборонпром правоохоронці оголосили підозра Ігорю Гладковському.

Його підозрюють в отриманні хабарів за забезпечення компанії Оптимумспецдеталь контрактами з концерном Укроборонпром.

читайте такожРозкрадання в Укроборонпромі: суд прийняв резонансне рішення у справі Гладковських

Справа Гладковського:

  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство по одній зі справ екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.
  • Колишнього чиновника, а також екс-заступника Міністра оборони і директора департаменту Міноборони звинувачують у нанесенні збитків державі на суму в 17,44 млн гривень.
  • Згідно з даними слідства, Гладковський зловживав службовим становищем, включивши власне підприємство до державного оборонного замовлення.
  • У справі про розкрадання в оборонній сфері Олег Гладковський був заарештований Вищим Антикорупційним судом 19 жовтня 2019 року.
  • Проте вже 21 жовтня Олег Гладковський вийшов на свободу під заставу в 10,6 млн гривень.
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