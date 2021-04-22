Гладковського-молодшого оголосили в розшук у справі про розкрадання в Укроборонпромі

НАБУ оголосило в розшук Ігоря Гладковського / Фото: УНІАН

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук Ігоря Гладковського - сина колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського.

Він є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом отримання 950 тисяч гривень неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення іншою особою, йдеться в повідомлення прес-служби НАБУ.

"Гладковський Ігор Олегович, 16.11.1994 року народження, підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 369-2 КК", - сказано в повідомленні відомства.

Рішенням суду його обмежили в ознайомленні з матеріалами до 15 квітня, тому він вже не мав можливості затягувати досудове розслідування.

"Його викликали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на 16 квітня та, у зв'язку з неявкою, повторно на 20 та 21 квітня для отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування. Однак підозрюваний тричі не з'явився", - пояснили в НАБУ.

За даними слідства, за допомогою підозрюваного в 2015-2017 роках ТОВ Оптимумспецдеталь отримувало преференції при укладанні договорів і розрахунків з підприємствами Укроборонпрому.

За це Гладковський-молодший отримував 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми.

Таким чином тільки за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди.

Як відомо, у справі державного концерну Укроборонпром правоохоронці оголосили підозра Ігорю Гладковському.

Його підозрюють в отриманні хабарів за забезпечення компанії Оптимумспецдеталь контрактами з концерном Укроборонпром.

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Справа Гладковського: