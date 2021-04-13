Глава МЗС назвав перешкоди для вступу України до НАТО

Дмитро Кулеба про вступ України в НАТО / Фото РБК-Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на реакцію Москви щодо того, що Україна хоче отримати План дій щодо вступу до НАТО.

За словами Кулеби, Росія вийшла на новий рівень інформаційної війни. Тепер погрози звучать не тільки від пропагандистів, а й від офіційних осіб. Міністр також пояснив, що потрібно, щоб перемогти російську агресію.

За словами Кулеби, це новий елемент в інформаційній роботі Росії.

"Він не залишається непоміченим. Це свідчить про серйозність намірів Росії. Саме існування України як незалежної європейської держави є провокацією для Росії", - заявив міністр у програмі Свобода слова.

Кулеба зазначив, що Франція і Німеччина висловлюють стурбованість ситуацією на кордоні. Однак може наступити фаза, коли цього буде недостатньо.

Він також додав, що відправився до Брюсселя, щоб подякувати партнерам по НАТО за їх вербальні сигнали, а також закликати до обговорення конкретних речей.

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Глава МЗС підкреслив, що в України є ключова підтримка найважливіших партнерів для протистояння з Росією. Він пояснив, що вступ до НАТО і протидія Росії – це різне.

"Для вступу в НАТО потрібна одностайна підтримка держав-союзників. Для того, щоб перемогти в боротьбі з російською агресією достатньо мати надійних і перевірених друзів", – додав Кулеба.

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