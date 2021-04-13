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Глава МЗС назвав перешкоди для вступу України до НАТО

13 квітня 2021, 01:07
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Кулеба підкреслив, що в України є ключова підтримка найважливіших партнерів для протистояння з Росією.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба про вступ України в НАТО / Фото РБК-Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на реакцію Москви щодо того, що Україна хоче отримати План дій щодо вступу до НАТО.

За словами Кулеби, Росія вийшла на новий рівень інформаційної війни. Тепер погрози звучать не тільки від пропагандистів, а й від офіційних осіб. Міністр також пояснив, що потрібно, щоб перемогти російську агресію.

За словами Кулеби, це новий елемент в інформаційній роботі Росії.

"Він не залишається непоміченим. Це свідчить про серйозність намірів Росії. Саме існування України як незалежної європейської держави є провокацією для Росії", - заявив міністр у програмі Свобода слова.

Кулеба зазначив, що Франція і Німеччина висловлюють стурбованість ситуацією на кордоні. Однак може наступити фаза, коли цього буде недостатньо.

Він також додав, що відправився до Брюсселя, щоб подякувати партнерам по НАТО за їх вербальні сигнали, а також закликати до обговорення конкретних речей.

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Глава МЗС підкреслив, що в України є ключова підтримка найважливіших партнерів для протистояння з Росією. Він пояснив, що вступ до НАТО і протидія Росії – це різне.

"Для вступу в НАТО потрібна одностайна підтримка держав-союзників. Для того, щоб перемогти в боротьбі з російською агресією достатньо мати надійних і перевірених друзів", – додав Кулеба.

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Інтеграція України в НАТО - про що раніше повідомляв Главред:

  • Президент Володимир Зеленський 1 лютого в інтерв'ю американським ЗМІ сказав, що в ході розмови з президентом США Джо Байденом він хотів би запитати у співрозмовника про те, чому Україна досі не в НАТО.
  • Глава Офісу президента Андрій Єрмак 5 березня заявляв, що Україна є країною, яка воює і захищає цінності демократії. Київ виконує вимоги Північноатлантичного альянсу, тому має право вимагати інтеграції в НАТО.
  • Президент Зеленський в ході телефонних переговорів з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом зазначив, що вступ України в колективний блок безпеки є єдиним варіантом припинення російсько-українського конфлікту на Донбасі.

НАТО МЗС України Дмитро Кулеба Україна
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