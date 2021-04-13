Глава МИД назвал преграды для вступления Украины в НАТО

Дмитрий Кулеба о вступлении Украины в НАТО / Фото РБК-Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на реакцию Москвы относительно того, что Украина хочет получить План действий по вступлению в НАТО.

По словам Кулебы, Россия вышла на новый уровень информационной войны. Теперь угрозы звучат не только от пропагандистов, но и от официальных лиц. Министр также пояснил, что нужно, чтобы победить российскую агрессию.

По словам Кулебы, это новый элемент в информационной работе России.

"Он не остается незамеченным. Это свидетельствует о серьезности намерений России. Само существование Украины как независимого европейского государства является провокацией для России", – заявил министр в программе Свобода слова.

Кулеба отметил, что Франция и Германия выражают обеспокоенность ситуацией на границе. Однако может наступить фаза, когда этого будет недостаточно.

Он также добавил, что отправился в Брюссель, чтобы поблагодарить партнеров по НАТО за их вербальные сигналы, а также призвать к обсуждению конкретных вещей.

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Глава МИД подчеркнул, что у Украины есть ключевая поддержка важнейших партнеров для противостояния с Россией. Он пояснил, что вступление в НАТО и противодействие России – это разное.

"Для вступления в НАТО требуется единодушная поддержка государств-союзников. Для того, чтобы победить в борьбе с российской агрессией достаточно иметь надежных и проверенных друзей", – добавил Кулеба.

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