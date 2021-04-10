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Арестович объяснил, чем грозит Украине вступление в НАТО

10 апреля 2021, 22:38
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Россия ни в коем случае не допустит интеграции Украины в Североатлантический альянс, сказал Алексей Арестович.

НАТО
Вступление Украины в НАТО может обернуться усилением войны с Россией - Арестович / Reuters

Присоединение Украины к НАТО обернется еще более серьезным конфликтом на территории страны. Интеграция в альянс грозит новыми проблемами с Россией. Москва ни при каких условиях не допустит такого развития сценария и считает, что подобный шаг Киева ознаменует прекращение существования украинского государства. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что РФ окажет колоссальное сопротивление вступлению Украины в Североатлантический альянс. Это приведет к еще большей конфронтации в стране.

"Членство в НАТО принесет больше проблем, потому что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит нашего вступления в НАТО, и нам придется заплатить за вступление в НАТО еще более масштабным конфликтом в Украине. Я не против этого, я не боюсь, я готов заплатить за это. Но нужно понимать, что это должно быть оплачено", - сказал он.

По его словам, заявления российских властей свидетельствуют о том, что в России видят интеграцию Киева в Североатлантический альянс в контексте прекращения существования Украины как государства.Читайте такжеРоссия разразилась угрозами в сторону Украины из-за НАТО

"Последние заявления МИД РФ, Грызлова (глава делегации России в ТКГ) говорят о том, что начало вступления в НАТО должно быть началом конца Украины, и это их принципиальная позиция. Мы должны отдавать себе отчет, что легко не будет, мы уже платим цену за это направление нашей политики", - подчеркнул Алексей Арестович.

Интеграция Украины в НАТО

  • Президент Владимир Зеленский 1 февраля в интервью американским СМИ сказал, что в ходе разговора с президентом США Джо Байденом он хотел бы спросить у собеседника о том, почему Украина до сих пор не в НАТО.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявлял, что Украина является страной, которая воюет и защищает ценности демократии. Киев выполняет требования Североатлантического альянса, поэтому вправе требовать интеграции в НАТО.
  • Президент Зеленский в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что вступление Украины в коллективный блок безопасности является единственным вариантом прекращения российско-украинского конфликта на Донбассе.

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