Головний київський поліцейський Крищенко пішов у відставку

Андрій Крищенко / УНІАН

Начальник поліції Києва Києва Андрій Крищенко подав у відставку. І його заяву вже затвердили в керівництві МВС. Про це сам правоохоронець написав у соціальній мережі Facebook.

"Я подав рапорт про відставку. І вчора його задовольнили. Більше п'яти з половиною років я пліч-о-пліч провів з поліцейськими Києва [...]. Пишався і завжди буду пишатися нашою спільною роботою. Честь маю!", ‒ написав Крищенко.

У той же час, Крищенко не став називати причину свого відходу з посади керівника київської поліції.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку. Він беззмінно очолював Міністерство протягом 7 років, з лютого 2014 року по липень 2021 року.

Верховна Рада 15 Липня затвердила відставку Авакова. "За" проголосував 291 парламентарій.

Наступного дня, 16 липня, Рада призначила голову Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського в якості нового глави Міністерства. Рішення підтримав 271 депутат.

4 серпня Кабмін відправив у відставку заступника голови МВС Антона Геращенка - соратника Арсена Авакова. Новим заступником міністра став Богдан Драпятий.

Новим головою Нацполіції Києва, за інформацією журналістів, після відставки Андрія Крищенка, може стати полковник поліції Іван Виговський.