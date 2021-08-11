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Главный киевский полицейский Крищенко ушел в отставку

11 августа 2021, 09:26

В то же время, Андрей Крищенко не стал официально и публично озвучивать основную причину своего ухода с поста руководителя киевской полиции.

Андрей Крищенко
Андрей Крищенко / УНИАН

Начальник полиции Киева Киева Андрей Крищенко подал в отставку. И его заявление уже утверждили в руководстве МВД. Об этом сам правоохранитель написал в социальной сети Facebook.

"Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили. Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева […]. Гордился и всегда буду гордиться нашей совместной работой. Честь имею!", ‒ написал Крищенко.

В то же время, Крищенко не стал называть причину своего ухода с поста руководителя киевской полиции.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что министр внутренних дел Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке. Он бессменно возглавлял министерство в течение 7 лет, с февраля 2014 года по июль 2021 года.

Верховная Рада 15 июля утвердила отставку Авакова. "За" проголосовал 291 парламентарий.

На следующий день, 16 июля, Рада назначила главу комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского в качестве нового главы министерства. Решение поддержал 271 депутат.

4 августа Кабмин отправил в отставку замглавы МВД Антона Геращенко – соратника Арсена Авакова. Новым заместителем министра стал Богдан Драпятый.

Новым главой Нацполиции Киева, по информации журналистов, после отставки Андрея Крищенко, может стать полковник полиции Иван Выговский.

Андрей Крищенко новости Украины
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