УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Выговский вместо Крищенко: СМИ узнали о назначении нового главы полиции Киева

10 августа 2021, 14:15
Прослушать новость
Остановить

Преемником генерала полиции Андрея Крищенко может стать Иван Выговский.

Иван Выговский
Иван Выговский может возглавить полицию Киева / Нацполиция

Новым главой Нацполиции Киева, после вероятной отставки генерала полиции Андрея Крищенко, может стать полковник полиции Иван Выговский.

"Были разные кандидатуры, кто заменит в Киеве Крищенко. Глава МВД Денис Монастырский предлагал свои варианты, Банковая – свои. Но победила кандидатура главы Офиса президента Андрея Ермака – Иван Выговский", - сообщают vesti.ua со ссылкой на источники в МВД.

Как отмечает источник в МВД, Выговский приступит к работе после Дня Независимости.

Как известно, с 2020 года и на данный момент полковник полиции Иван Выговский возглавляет полицию в Полтавской области.

До этого он возглавлял следственное управление и был заместителем начальника полиции в Николаевской области.

Реклама

Что известно про Ивана Выговского

Иван Выговский родился в Житомирской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского райотдела милиции. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015 по 2016 год возглавлял Очаковский отдел полиции ГУНП в Николаевской области.

С 2016 занимал должность замначальника Главного управления — начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.

14 февраля 2020 года назначен на должность начальника полиции Полтавской области.

Кадровые перестановки и отставка Андрея Крищенко - о чем ранее сообщал Главред:

В четверг, 5 августа, в средствах массовой информации появились сведения, согласно которым глава полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку. Журналисты публиковали данную информацию со ссылкой на собственные источники в МВД и окружении Крищенко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке. Он бессменно возглавлял министерство в течение 7 лет, с февраля 2014 года по июль 2021 года.

Верховная Рада 15 июля утвердила отставку Авакова. "За" проголосовал 291 парламентарий.

На следующий день, 16 июля, Рада назначила главу комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского в качестве нового главы министерства. Решение поддержал 271 депутат.

4 августа Кабмин отправил в отставку замглавы МВД Антона Геращенко – соратника Арсена Авакова. Новым заместителем министра стал Богдан Драпятый.

Выговский глава Нацполиции Андрей Крищенко
Сейчас вы просматриваете новость «Выговский вместо Крищенко: СМИ узнали о назначении нового главы полиции Киева». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Опубликован рейтинг лучших Android-смартфонов с точки зрения цена-качествоОпубликован рейтинг лучших Android-смартфонов с точки зрения цена-качество Тарелка здорового питания: что и сколько нужно есть в течение дняТарелка здорового питания: что и сколько нужно есть в течение дня В Украине в августе изменится цена на газ: сколько придется платитьВ Украине в августе изменится цена на газ: сколько придется платить Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина "Сармат"Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина "Сармат" Врач назвал лучшую вакцину от Дельта-штамма коронавирусаВрач назвал лучшую вакцину от Дельта-штамма коронавируса

Последние новости

14:33

Секс в Одессе на 25 этаже попал на глаза соседей: снимали и участники события, и очевидцы

14:19

После пекла врежет похолодание: украинцев предупредили о резком изменении погоды Видео

14:15

Выговский вместо Крищенко: СМИ узнали о назначении нового главы полиции Киева Видео

14:14

Создатели Крепостной объяснили, зачем заменили актрису главной роли

13:58

В Киеве врач отказал из-за денег в срочной помощи ребенку: подробности скандала Видео

Реклама
13:56

Гороскоп на сегодня 10 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, хаос или простуда Видео

13:55

В Днепре будут поощрять спортсменов парусного спорта: в горсовете рассказали подробности

13:51

Еще один удар: Евросоюз ввел новые санкции против режима Лукашенко

13:44

Очистка рек с помощью камыша: школьницу с Херсонщины Викторию Панченко признали гением в США Видео

13:38

Вера Брежнева без лифчика засветила гибкие формы в откровенном наряде

13:35

Лукашенко ждет, что Киев позвонит и что-то попросит мнение

13:30

Призерам ОИ-2020 выплатят $2 млн: кто из украинских атлетов заработает больше всех Видео

13:12

"Большая стройка" отремонтирует трассу Т-07-37, которая ведет к бальнеологическим курортам Закарпатья

13:09

Зеленский оставил конкурентов позади: свежий президентский рейтинг показал фаворитов украинцев

13:04

Что готовить на Медовый Спас 2021: вкусное меню и простые рецепты Видео

13:00

Сына Елизаветы II обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

12:54

Школы с 1 сентября на удаленке: как будут работать заведения, где учителя не укололись от COVID-19 Видео

12:48

В КГГА рассказали о подготовке к локдауну: вводят систему спецпропусков на транспорт Видео

12:00

Украина в ООН призвала Россию прекратить агрессию и сделала заявление по Черному и Азовскому морям Видео

11:58

Скандал на Буковине: водитель автобуса выгнал из салона бойца ООС со словами "я его туда не посылал"

Реклама
11:32

Магнитная буря 10 августа 2021: сила удара и советы, как защититься

11:23

"Дикое уродство": Фарион назвала Магучих "биомусором" и потребовала вернуть ее олимпийскую медаль Видео

11:02

Резкое похолодание и семь дождевых периодов: синоптик уточнил прогноз погоды на август в Украине

10:48

Назван напиток, который может уберечь от болезни Альцгеймера

10:44

Фото голыми и предложение интима: известного актера Талашко обвинили в домогательствах Видео

10:14

Pfizer vs Moderna: ученые раскрыли, какая вакцина эффективнее от Дельта-штамма Видео

09:39

Скандал с Магучих: Беленюк поддержал легкоатлетку после ее фото с россиянкой Видео

09:21

Когда украинцы смогут увидеть звездопад Персеиды-2021: где и когда смотреть Видео

08:58

"Пошла вон, утырочная": в Киеве в супермаркете вспыхнул скандал из-за маски Видео

08:42

В моду на осень 2021 возвращается окрашивание волос в стиле 90-х и красивый медный цвет Фото

08:22

Коронавирус в Украине 10 августа: за сутки поставили 781 новый диагноз

08:15

Снег исчезнет, а Украина превратиться в тропики: климатолог дала пугающий прогноз Видео

08:09

Газовая война РФ с Европой и блокада СП-2: эксперт назвал главную проблему запуска проекта Газпрома Видео

07:47

Штамм Дельта – это финиш: ученый спрогнозировал развитие пандемии COVID-19 Видео

07:45

Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина "Сармат" мнение

07:10

Разрыв с Украиной и ультиматум от Путина: Илларионов объяснил цель выступления Лукашенко Видео

07:07

В яхт-клубе Днепра держат на привязи искалеченную овечку Видео

06:37

Можно спутать с сезонной аллергией: врач назвал основные симптомы штамма коронавируса Дельта Видео

06:30

Белорусская оппозиция – наибольший факап года: почему Беларуси не грозят вновь массовые протесты мнение

06:02

Дарья Петрожицкая разделась и свела с ума поклонников шикарными формами

Реклама
05:28

Напился и чемоданом притворился: в Шереметьево мужчина пытался сдаться в багаж и застрял в сканере Видео

05:02

Ученые рассказали, как связано плавание и работа мозга с памятью

04:23

Дарья Белодед разделась и игриво показала грудь и попу на аппетитных кадрах

03:50

Может продлить жизнь: назван самый полезный перекус

03:02

Антитела от других коронавирусов обеспечивают легкое течение COVID-19 - эксперты Видео

02:16

В Пакистане толпа мусульман требует казнить 8-летнего ребенка за то, что он помочился на ковер

01:37

Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять арбузы

00:51

Сколько нужно спать в разном возрасте - ответ экспертов

09 августа, понедельник
23:52

Названы привычки от которых нужно отказаться, чтобы прожить дольше Видео

23:45

Выяснились дата и время прощания с художником Александром Ройтбурдом

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять