Выговский вместо Крищенко: СМИ узнали о назначении нового главы полиции Киева

Иван Выговский может возглавить полицию Киева / Нацполиция

Новым главой Нацполиции Киева, после вероятной отставки генерала полиции Андрея Крищенко, может стать полковник полиции Иван Выговский.

"Были разные кандидатуры, кто заменит в Киеве Крищенко. Глава МВД Денис Монастырский предлагал свои варианты, Банковая – свои. Но победила кандидатура главы Офиса президента Андрея Ермака – Иван Выговский", - сообщают vesti.ua со ссылкой на источники в МВД.

Как отмечает источник в МВД, Выговский приступит к работе после Дня Независимости.

Как известно, с 2020 года и на данный момент полковник полиции Иван Выговский возглавляет полицию в Полтавской области.

До этого он возглавлял следственное управление и был заместителем начальника полиции в Николаевской области.

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Что известно про Ивана Выговского

Иван Выговский родился в Житомирской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского райотдела милиции. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015 по 2016 год возглавлял Очаковский отдел полиции ГУНП в Николаевской области.

С 2016 занимал должность замначальника Главного управления — начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.

14 февраля 2020 года назначен на должность начальника полиции Полтавской области.

Кадровые перестановки и отставка Андрея Крищенко - о чем ранее сообщал Главред:

В четверг, 5 августа, в средствах массовой информации появились сведения, согласно которым глава полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку. Журналисты публиковали данную информацию со ссылкой на собственные источники в МВД и окружении Крищенко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке. Он бессменно возглавлял министерство в течение 7 лет, с февраля 2014 года по июль 2021 года.

Верховная Рада 15 июля утвердила отставку Авакова. "За" проголосовал 291 парламентарий.

На следующий день, 16 июля, Рада назначила главу комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского в качестве нового главы министерства. Решение поддержал 271 депутат.

4 августа Кабмин отправил в отставку замглавы МВД Антона Геращенко – соратника Арсена Авакова. Новым заместителем министра стал Богдан Драпятый.