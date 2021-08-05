Андрей Крищенко остается руководителем полиции Киева

Руководство и штат столичной полиции работает в прежнем режиме, заявили в пресс-службе ГУНП в Киевской области.
Глава полиции Киева, заместитель руководителя Национальной полиции Украины Андрей Крищенко продолжает работу. Никаких сведений о его отставке нет. Все подразделения столичного полицейского управления продолжают работу в штатном режиме. Об этом заявила пресс-секретарь ГУНП в Киевской области Юлия Гирдвилис.
В комментарии изданию Укринформ она сказала, что пока нет подтверждений сведениям, согласно которым Крищенко написал заявление об отставке. Крищенко по-прежнему возглавляет столичный главк, а все сотрудники во главе с руководством работают в штатом режиме.
"На данный момент нет подтверждения этой информации. У нас руководитель полиции Киева - Андрей Крищенко. Руководство и штат полиции Киева работают в обычном режиме", - отметила пресс-секретарь.Читайте такжеЧто будет происходить в МВД при новом министре
Кроме того, журналистам Буквы она уточнила, что "никакой отставки" Крищенко нет.
"Нет никакой отставки. У нас руководство не изменилось. Весь руководящий состав полиции Киева, как и все районные подразделения работают в штатном режиме", - подчеркнула Гирдвилис.
Отставка Андрея Крищенко
В четверг, 5 августа, в средствах массовой информации появились сведения, согласно которым глава полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку. Журналисты публиковали данную информацию со ссылкой на собственные источники в МВД и окружении Крищенко.
Кадровые перестановки в МВД
- Министр внутренних дел Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке. Он бессменно возглавлял министерство в течение 7 лет, с февраля 2014 года по июль 2021 года.
- Верховная Рада 15 июля утвердила отставку Авакова. "За" проголосовал 291 парламентарий.
- На следующий день, 16 июля, Рада назначила главу комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского в качестве нового глава министерства. Решение поддержал 271 депутат.
- 4 августа Кабмин отправил в отставку замглавы МВД Антона Геращенко – соратника Арсена Авакова. Новым заместителем министра стал Богдан Драпятый.