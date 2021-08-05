Андрей Крищенко остается руководителем полиции Киева

В пресс-службе полиции Киева не объяснили, писал ли Крищенко заявление об отставке / УНИАН

Глава полиции Киева, заместитель руководителя Национальной полиции Украины Андрей Крищенко продолжает работу. Никаких сведений о его отставке нет. Все подразделения столичного полицейского управления продолжают работу в штатном режиме. Об этом заявила пресс-секретарь ГУНП в Киевской области Юлия Гирдвилис.

В комментарии изданию Укринформ она сказала, что пока нет подтверждений сведениям, согласно которым Крищенко написал заявление об отставке. Крищенко по-прежнему возглавляет столичный главк, а все сотрудники во главе с руководством работают в штатом режиме.

"На данный момент нет подтверждения этой информации. У нас руководитель полиции Киева - Андрей Крищенко. Руководство и штат полиции Киева работают в обычном режиме", - отметила пресс-секретарь.Читайте такжеЧто будет происходить в МВД при новом министре

Кроме того, журналистам Буквы она уточнила, что "никакой отставки" Крищенко нет.

"Нет никакой отставки. У нас руководство не изменилось. Весь руководящий состав полиции Киева, как и все районные подразделения работают в штатном режиме", - подчеркнула Гирдвилис.

Отставка Андрея Крищенко

В четверг, 5 августа, в средствах массовой информации появились сведения, согласно которым глава полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку. Журналисты публиковали данную информацию со ссылкой на собственные источники в МВД и окружении Крищенко.

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