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Андрей Крищенко подал в отставку с поста начальника полиции Киева

5 августа 2021, 12:02

Крищенко написал заявление на увольнение – источник.

Андрей Крищенко
Андрей Крищенко уходит на пенсию - СМИ / УНИАН

Руководитель полиции Киева и по совместительству заместитель главы Национальной полиции Андрей Крищенко написал заявление о своем уходе в отставку. Крищенко был назначен на данные должности в декабре 2015 года.

Об этом стало известно изданию Vesti.ua со ссылкой на источник в МВД в четверг, 5 августа.

Отставку Крищенко подтвердили изданию Сегодня в окружении главы киевской полиции.

"Генерал Крищенко уходит в отставку. Пенсия", - подчеркнул инсайдер издания.

Андрей Крищенко

Андрей Крищенко – украинский офицер МВД. Его трудовая деятельность стартовала в 1992 году с должности милиционера патрульно-постовой службы Калининского районного отделения полиции.

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Получил широкую известность после событий 14 апреля 2014 года в Горловке, когда сторонники России штурмом захватили здание городского Управления внутренних дел. Крищенко был исполняющим обязанности начальника горловской милиции и вместе со своим заместителем Германом Приступой до последнего защищали административное здание. Были награждены Орденами мужества.

Крищенко мешал сепаратистам снять национальный флаг Украины и повесить флаг России. За это он был избит пророссийскими активистами.

С 10 июля 2014 года Крищенко на временной основе возглавлял Славянскую районную государственную администрацию.

В 2015 году был назначен начальником Главного управления национальной полиции в городе Киева, по совместительству – заместителем главы национальной полиции Украины.

Кадровые перестановки в МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который в течение 7 лет возглавлял МВД, 13 июля написал заявление об увольнении.

Верховная Рада 15 июля проголосовала за отставку Авакова. Решение поддержал 291 парламентарий.

На следующий день, 16 июля, Рада поддержала кандидатуру главы правоохранительного комитета Рады Дениса Монастырского на пост нового главы МВД. Назначение одобрил 271 депутат.

4 августа Кабинет министров уволил заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко. Новым замминистра назначен соратник Монастырского – Богдан Драпятый.

Новость дополняется.

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