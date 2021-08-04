Антон Геращенко уволен с поста замглавы МВД

Антон Геращенко / УНИАН

Кабмин в ходе заседания в среду, 4 августа, отправил в отставку заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко. Чиновник занимал данный пост с 25 сентября 2019 года. По предварительной информации, Геращенко уволили по собственному желанию.

Как сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, решение по Геращенко было принято на заседании правительства во время принятия решений относительно кадровых перестановок в Кабмине.

Известно, что новым заместителем министра внутренних дел стал Драпятый Богдан Евгеньевич.

Источник издания РБК-Украина подтверждает отставку Геращенко. По данным инсайдера журналистов в Кабмине, он уволен по собственному желанию.

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