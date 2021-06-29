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"Головний постачальник туристів": у готелях Єгипту заговорять українською

29 червня 2021, 19:23

Міністр туризму заявив, що Україна є "головним постачальником туристів" на узбережжі Єгипту.

Єгипет, туристи
Незабаром в Єгипетських готелях заговорять українською мовою / Reuters

Міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед Ель-Енані заявив про те, що незабаром в місцевих готелях персонал розмовлятиме українською мовою.

За словами чиновника, українці посіли перше місце за кількістю туристів в Єгипті і це буде жест поваги з боку курортної країни. Також з цим проханням до єгипетського уряду нещодавно звернулася українська влада.

Про це Халед Ель-Енані заявив у вівторок, 29 червня, під час зустрічі з українськими журналістами в Каїрі, яку організував CFC Big Ideas.

"Україна для нас є головним ринком... Я вже звернувся до представників готелів, щоб вони надавали послуги українською мовою", – зазначив міністр.

Крім цього, він додав, що на даний момент кількість туристів складає всього 40% від "доковидного рівня". У 2020 році Єгипет відвідали півтора мільйона українців.

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Щодо поточного курортного періоду, політик зазначив, що мандрівники, в тому числі і українці, можуть отримати безкоштовне лікування при зараженні коронавірусом. Хоча весь персонал вже отримав вакцину від COVID-19 і країна знаходиться в "зеленій зоні".

Відпочинок в Єгипті-2021: що потрібно знати

Нещодавно влада Єгипту скасувала обов'язковий ПЛР-тест на коронавірус при в'їзді в країну. Однак здавати його не потрібно тільки при наявності сертифіката про повну вакцинацію. При цьому, останнє щеплення повинна бути зроблена не менше ніж за два тижні до початку подорожі.

Також Главред писав, що Кіпр скасував необхідність ПЛР-тесту і самоізоляцію для українців. Але мова йде тільки про тих, хто отримав вакцину, схвалену ЄС. Ті, хто вакцинувався CoronaVac або CoviShield під дані ослаблення не потрапляють.

Які вакцини на сьогоднішній день схвалив регулятор ЄС:

  • Moderna / Spikevax;
  • Pfizer-BioNTech / Comirnaty;
  • Johnson & Johnson / Janssen;
  • Oxford-AstraZeneca / Vaxzevria (изготовлену на еврозаводах).
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