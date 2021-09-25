УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Річниця авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом: Венедіктова пояснила, чому справа затягнулася

25 вересня 2021, 14:05
Прослухати новину
Зупинити

Торік 25 вересня в Харківській розбився військово-транспортний літак Ан-26. На борту перебували 27 осіб, з них 26 загинули. Справу досі не завершено.

Авіакатастрофа під Харковом
Торік під Чугуєвом розбився літак з курсантами / УНІАН

Рік тому в Чугуєві, що на Харківщині, сталася трагедія - там розбився літак Ан-26, унаслідок чого загинули 26 курсантів і представників екіпажу. Очільниця Офісу генерального прокурора в річницю авіакатастрофи розповіла про причини аварії і відповідальних.

Венедіктова на своїй сторінці у Facebook зазначила, що завершити розслідування трагедії вдалося за 7 місяців і 10 днів. За цей час слідство зібрало понад 60 томів матеріалів справи.

Підозрюваними стали 6 військовослужбовців: керівник польотами, які 25 вересня 2020 року проходили у військовій частині А4014, заступник командира цієї частини з льотної підготовки, заступник командира частини, командир частини, начальник Харківського університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба та командувач Повітряних сил.

За словами Венедіктової, їх звинувачують у порушенні правил польотів, підготовки до них і правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу і важкі наслідки, і в недбалому ставленні до служби.

До трагедії призвели такі дії та бездіяльність військових:

Реклама
  • неналежна підготовка та затвердження документів про умови експлуатації літака,
  • зліт з "конвеєра" був не передбачений керівництвом з льотної експлуатації
  • на борту літака знаходилися люди, які взагалі не повинні були там бути,
  • було порушено порядок здійснення льотної підготовки курсантів,
  • контроль за рівнем підготовки пілотів-інструкторів, навчальним процесом та дотриманням заходів безпеки здійснювався неналежним чином,
  • під час кризової ситуації керівництво польотів не вжило достатніх адекватних заходів, щоб уникнути авіакатастрофи.

Генеральний прокурор уточнила, що ще 5 травня сторонам надали доступ до зібраних матеріалів. Наразі всі постраждалі та їхні представники, а також 4 підозрюваних та їхні захисники ознайомилися з документами. Крім того, ще 1 підозрюваний і його адвокат знаходяться на завершальному етапі ознайомлення.

Водночас підозрюваний, який вже звільнений з посади командувача Повітряних сил, жодного разу до Державного бюро розслідувань не з'явився і не знайомий з матеріалами досудового розслідування. Його адвокати затягують розгляд клопотання слідчого про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами, заявляючи численні клопотання та відводи слідчому судді. Тому це клопотання не розглядають вже протягом понад півмісяця.

20 вересня слідчий суддя залишив без задоволення скаргу захисника екскомандувача повітряних сил на повідомлення про підозру. Тому, підкреслила генпрокурор, тільки через неналежну процесуальну поведінку підозрюваного обвинувальний акт ще не направлено до суду.

Авіакатастрофа під Чугуєвом

Увечері в п'ятницю, 25 вересня, в Чугуєві Харківської сталася авіакатастрофа - розбився військово-транспортний літак Ан-26. Всього на борту знаходилися 27 осіб, з них 26 загинули.

26 вересня глава Міноборони Андрій Таран повідомив, що військово-транспортний літак Ан-26, за попередніми даними фахівців з льотної безпеки, зазнав аварії під Харковом - біля Чугуєва – через відмову датчика в двигуні.

18 грудня голова відділу Головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок повідомив, що головною причиною катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом стала помилка командира за відсутності контролю з боку керівництва управління польотами.

18 грудня президент України Володимир Зеленський відреагував на просування в розслідуванні катастрофи військового літака Ан-26 в Чугуєві. Зеленський пообіцяв, що до відповідальності будуть притягнуті всі винні.

viber
авіакатастрофа Ан-26 Ірина Венедіктова авіакатастрофа під Чугуєвом
Зараз ви переглядаєте новину «Річниця авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом: Венедіктова пояснила, чому справа затягнулася». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Вчені вказали на здорову звичку, яка підвищує ризик серцевого нападуВчені вказали на здорову звичку, яка підвищує ризик серцевого нападу "Складно встояти": Яма розкрив несподіваний талант Melovin на "Танцях""Складно встояти": Яма розкрив несподіваний талант Melovin на "Танцях" Переведення годинників на зимовий час 2021 в Україні: дата, чим шкідливийПереведення годинників на зимовий час 2021 в Україні: дата, чим шкідливий Про дуже дивне самогубство після розстрілу в ПерміПро дуже дивне самогубство після розстрілу в Пермі Зеленський зробив ризикований крок у бік мстивого СиліконовогоЗеленський зробив ризикований крок у бік мстивого Силіконового

Останні новини

11:43

В Україні п'ять областей опинилися на порозі "помаранчевої" зони карантину

11:39

Бій-реванш і несподівана причина поразки: Джошуа оцінив мегафайт з Усиком

10:57

"Дурман, блюзнірство і цинізм": в Україні потролили істерику Лаврова на Генасамблеї ООН

10:33

Усик записав відео після перемоги над Джошуа Відео

10:21

У Києві потужна пожежа знищила хостел: одна людина згоріла живцем, є постраждалі

Реклама
10:00

Українців чекає скорочення пенсій на 10%: у Мінсоцполітики назвали причину Відео

09:34

"Найкращий боєць планети": Мережа "вибухнула" після тріумфу Усика в бою з Джошуа

09:09

Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків Зодіаку: підступи недругів, інтриги і несподівані сюрпризи Відео

08:56

Прикмети на 26 вересня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

08:21

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 4647 осіб, багато госпіталізацій Відео

07:57

"Саня, дякую": Зеленський привітав Усика з блискучою перемогою в бою з Джошуа

07:45

Керує всім цим злісний Карлик Ніс і його дерев'яні солдати Погляд

07:30

Джошуа має намір провести бій-реванш проти Усика

07:10

Підтримка України з Кримом або удар по Північному потоку-2: чого чекати Києву від виборів у ФРН Відео

06:45

Заслання або висока посада: астролог розповів, чи можливий реванш Порошенка Відео

06:29

Чому за замахом на Шефіра може стояти Путін Погляд

06:02

У моді чарівна стрижка на коротке волосся мікробоб, яка відмінно омолоджує Фото

05:28

Формат з США і Меркель щодо Донбасу: дипломат розкрив сценарій України на перемовини з Путіним

05:02

Календар магнітних бур у жовтні 2021: коли вдарить найсильніше Відео

04:22

Кінець епідемії COVID-19: Комаровський дав несподіваний прогноз і назвав терміни Відео

Реклама
03:50

Значення імені Ілля: доля, характер, коли день ангела Іллі

03:02

Хлопець за 10 хвилин випив пляшку газованої води та помер

02:16

Величезна діра в 40 млрд: експерт попередив про провал з субсидіями Відео

01:48

"Я можу краще": Усик прокоментував перемогу над Джошуа Відео

01:37

День машинобудівника 2021 в Україні: привітання, картинки і листівки до свята

01:27

Усик розплакався, коли його оголосили чемпіоном (відео) Фото

01:07

Усик створив сенсацію і відібрав чемпіонські пояси у Джошуа Фото Відео

01:00

Megogo розгнівав українців: люди масово скаржаться на "кидалово" з боєм Усик-Джошуа

00:51

Напівоголені та в джакузі: Влад Яма показав пікантні фото з дружиною

25 вересня, субота
23:44

Втрата нюху і смаку - рідкість: лікарка назвала симптоми нового штаму коронавірусу Дельта Відео

22:42

Мінімалка для лікарів в 20 000 гривень: експерт пояснив проблему з підвищенням зарплат Відео

22:34

Від тромбів до проблем з серцем: Комаровський розповів про небезпечні ускладнення після вакцинації Відео

21:36

Понад 26 гривень за буханець: українців попередили про рекордний зліт цін на хліб Відео

21:28

Дощі та різке потепління до +25: синоптики розповіли про погоду в Україні на найближчі дні Відео

20:41

Вогонь по російських терористах: главком ЗСУ розповів про жорстку відповідь на Донбасі Відео

20:28

У Китаї пригрозили США ядерним ударом і закликали Вашингтон до перемовин Відео

20:06

Руки, нігті, волосся і не тільки: Ектор Хіменес-Браво показав свої щоденні б'юті процедури

19:59

Загроза суїциду: відомі нові дані про "пермського ката", який розстріляв студентів Відео

19:25

Запуск СП-2 стане фатальним, а словам РФ довіряти не можна: у ФРН завадять планам Газпрому Відео

19:23

"Не був пристебнутий ременем безпеки": авто з українцями потрапило в ДТП в Польщі, є загиблий

Реклама
19:19

"Буде гірше": українцям дали сумний прогноз щодо COVID-19 і попередили про зростання смертності Відео

18:46

Осадча зворушила фото з одномісячним сином: Горбунов натякнув, що хоче третю дитину

18:34

Імітація виборів в Росії: що у цьому фарсі важливо для України Погляд

18:33

В Україні підвищать пенсії: кому і коли розраховувати на надбавку Відео

18:19

СП-2 стане руїною, але загрожуватиме Україні: у Польщі обіцяють потрійний удар по трубі Газпрому Відео

17:56

У моду на осінь-зиму 2021 2022 увійшли дуже теплі жіночі шапки незвичайної краси Фото Відео

17:49

У страшній ДТП в Угорщині загинули п'ятеро людей: серед жертв - українці

17:21

Найнижча мама України померла на Львівщині: мала зріст 96 см

17:01

Війська РФ залишилися у Білорусі: ЗСУ фіксують тисячі військових в прикордонних з Україною районах

16:54

Різке зростання тарифів на 40%: українців попередили про подорожчання опалення та гарячої води Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти