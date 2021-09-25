Год назад под Чугуевом разбился самолет с курсантами: Венедиктова объяснила, почему затянулось дело

Год назад под Чугуевом разбился самолет с курсантами / УНИАН

Год назад в Чугуеве, что на Харьковщине, произошла трагедия – там разбился самолет Ан-26, в результате чего погибли 26 курсантов и представителей экипажа. Глава Офиса генерального прокурора в годовщину авиакатастрофы рассказала о причинах аварии и ответственных.

Венедиктова на своей странице в Facebook отметила, что завершить расследование трагедии удалось за 7 месяцев и 10 дней. За это время следствие собрало более 60 томов материалов дела.

Подозреваемыми стали 6 военнослужащих: руководитель полетами, которые 25 сентября 2020 года проходили в воинской части А4014, заместитель командира этой части по летной подготовке, заместитель командира части, командир части, начальник Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и командующий Воздушных сил.

По словам Венедиктовой, их обвиняют в нарушении правил полетов, подготовки к ним и правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло катастрофу и тяжелые последствия, и в небрежном отношении к службе.

К трагедии привели такие действия и бездействие военных:

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ненадлежащая подготовка и утверждение документов об условиях эксплуатации самолета,

взлет с "конвейера" был не предусмотрен руководством по летной эксплуатации

на борту самолета находились люди, которые вообще не должны были там быть,

был нарушен порядок осуществления летной подготовки курсантов,

контроль за уровнем подготовки пилотов-инструкторов, учебным процессом и соблюдением мер безопасности осуществлялся ненадлежащим образом,

во время кризисной ситуации руководство полетов не приняло достаточных адекватных мер, чтобы избежать авиакатастрофы.

Генеральный прокурор уточнила, что еще 5 мая сторонам предоставили доступ к собранным материалам. Сейчас все пострадавшие и их представители, а также 4 подозреваемых и их защитники ознакомились с документами. Кроме того, еще 1 подозреваемый и его адвокат находятся на завершающем этапе ознакомления.

В то же время подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушных сил, ни разу в Государственное бюро расследований не явился и не знаком с материалами досудебного расследования. Его адвокаты затягивают рассмотрение ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы следственному судье. Поэтому это ходатайство не рассматривают уже на протяжении более полмесяца.

20 сентября следственный судья оставил без удовлетворения жалобу защитника экс-командующего Воздушных сил на сообщение о подозрении. Поэтому, подчеркнула генпрокурор, только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд.

Авиакатастрофа под Чугуевом

Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 26 погибли.

26 сентября глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – у Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.

18 декабря глава отдела главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок сообщил, что главной причиной катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом стала ошибка командира при отсутствии контроля со стороны руководства управления полетами.

18 декабря президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на продвижение в расследовании катастрофы военного самолета Ан-26 в Чугуеве. Зеленский пообещал, что к ответственности будут привлечены все виновные.