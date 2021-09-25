Год назад под Чугуевом разбился самолет с курсантами: Венедиктова объяснила, почему затянулось дело

25 сентября прошлого года в Харьковской разбился военно-транспортный самолет Ан-26. На борту находились 27 человек, из них 26 погибли. Дело пока не завершено.
Год назад в Чугуеве, что на Харьковщине, произошла трагедия – там разбился самолет Ан-26, в результате чего погибли 26 курсантов и представителей экипажа. Глава Офиса генерального прокурора в годовщину авиакатастрофы рассказала о причинах аварии и ответственных.
Венедиктова на своей странице в Facebook отметила, что завершить расследование трагедии удалось за 7 месяцев и 10 дней. За это время следствие собрало более 60 томов материалов дела.
Подозреваемыми стали 6 военнослужащих: руководитель полетами, которые 25 сентября 2020 года проходили в воинской части А4014, заместитель командира этой части по летной подготовке, заместитель командира части, командир части, начальник Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и командующий Воздушных сил.
По словам Венедиктовой, их обвиняют в нарушении правил полетов, подготовки к ним и правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло катастрофу и тяжелые последствия, и в небрежном отношении к службе.
К трагедии привели такие действия и бездействие военных:
- ненадлежащая подготовка и утверждение документов об условиях эксплуатации самолета,
- взлет с "конвейера" был не предусмотрен руководством по летной эксплуатации
- на борту самолета находились люди, которые вообще не должны были там быть,
- был нарушен порядок осуществления летной подготовки курсантов,
- контроль за уровнем подготовки пилотов-инструкторов, учебным процессом и соблюдением мер безопасности осуществлялся ненадлежащим образом,
- во время кризисной ситуации руководство полетов не приняло достаточных адекватных мер, чтобы избежать авиакатастрофы.
Генеральный прокурор уточнила, что еще 5 мая сторонам предоставили доступ к собранным материалам. Сейчас все пострадавшие и их представители, а также 4 подозреваемых и их защитники ознакомились с документами. Кроме того, еще 1 подозреваемый и его адвокат находятся на завершающем этапе ознакомления.
В то же время подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушных сил, ни разу в Государственное бюро расследований не явился и не знаком с материалами досудебного расследования. Его адвокаты затягивают рассмотрение ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы следственному судье. Поэтому это ходатайство не рассматривают уже на протяжении более полмесяца.
20 сентября следственный судья оставил без удовлетворения жалобу защитника экс-командующего Воздушных сил на сообщение о подозрении. Поэтому, подчеркнула генпрокурор, только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд.
Авиакатастрофа под Чугуевом
Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 26 погибли.
26 сентября глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – у Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.
18 декабря глава отдела главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок сообщил, что главной причиной катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом стала ошибка командира при отсутствии контроля со стороны руководства управления полетами.
18 декабря президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на продвижение в расследовании катастрофы военного самолета Ан-26 в Чугуеве. Зеленский пообещал, что к ответственности будут привлечены все виновные.