Батьки залишили дитину на знайомих: однорічна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки в Харкові

За життя дівчинки борються лікарі / УНИАН

​У Харкові однорічка дівчинка випала з вікна багатоповерхівки. Зараз за життя дитини борються лікарі.

Нещасний випадок стався ввечері 12 вересня в одному з будинків, розташованому на Індустріальному проспекті, повідомили в прес-службі ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зазначається, що про травмування дитини внаслідок падіння з великої висоти, лікарі повідомили правоохоронцям вже з медзакладу.

За попередньою інформацією, того дня батьки дитини залишили дівчинку під наглядом своїх знайомих, а інцидент стався близько 20:00.

читайте такожМати вколола дитині отруйну речовину, а собі снодійне: моторошні деталі загибелі хлопчика у ДніпріПоліцейські з'ясовують всі обставини події, а за життя однорічної дівчинки борються медики.

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Відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ч.1 ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку або піклування) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкцією цієї статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що в Харкові 15-річна дівчинка на очах у своєї подруги зістрибнула з даху дев'ятиповерхового будинку. Трагедія сталася в понеділок, 13 вересня.