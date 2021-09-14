Годовалая девочка выпала из окна многоэтажки в Харькове: за жизнь ребенка борются врачи

Девочка сейчас находится в больнице / УНИАН

В Харькове девочка в возрасте одного года выпала из окна многоэтажки. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи.

Несчастный случай произошел вечером 12 сентября в одном из домов, расположенном на Индустриальном проспекте, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что о травмировании ребенка в результате падения с большой высоты, врачи сообщили правоохранителям уже из медучреждения.

По предварительной информации, в тот день родители ребенка оставили девочку под присмотром своих знакомых, а инцидент произошел около 20:00.

Читайте такжеМать уколола ребенку ядовитое вещество, а себе снотворное: жуткие детали гибели мальчика в ДнепреНа данный момент полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. В то же время за жизнь годовалой девочки борются медики.

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Сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции этой статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Харькове 15-летняя девочка на глазах у своей подруги спрыгнула с крыши девятиэтажного дома. Трагедия произошла в понедельник, 13 сентября.