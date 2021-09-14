В Харькове 15-летняя девочка спрыгнула с крыши высотки на глазах у подруги

В Харькове девочка покончила с собой / Фото truexanews

В Харькове 15-летняя девочка на глазах у своей подруги спрыгнула с крыши девятиэтажного дома.

Трагедия произошла в понедельник, 13 сентября, на улице Героев Сталинграда 189. Как сообщает местный Telegram-канал Труха, девочка гуляла вместе с подругой и рассказывала ей, что хочет покончить с собой.

"После мака, под предлогом посмотреть красивый закат, затащила подругу на крышу дома. Поделала селфи, отдала телефон подруге, разбежалась и прыгнула с крыши", - говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка состояла на учете в психиатрии и увлекалась японскими компьютерными играми.

Как сообщал Главред, в городе Мукачево на Закарпатье 19-летняя девушка совершила суицид - она спрыгнула с крыши 9-этажного дома и погибла на месте. Трагедия произошла 18 августа в микрорайоне Росвигово.

По данным СМИ, погибшая – жительница Мукачево Анастасия. Она работала мастером маникюра. За несколько часов до самоубийства украинка спрашивала у бывшей одногруппницы, где в городе можно найти открытую крышу.

Известно, что девушка оставила предсмертную записку, а ее последнее сообщение в соцсети Instagram – стихотворение о несчастной любви.