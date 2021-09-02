Спрыгнул на велосипеде с крыши: в Киеве школьник оригинально отметил 1 сентября и попал на видео

Инцидент случился в школе №212 / Скриншот

В Деснянском районе Киева подросток нестандартно отметил День знаний, спрыгнув на велосипеде с козырька над входом в школу. Таким образом парень решил снять видео для популярной среди молодёжи платформы TikTok.

"Первое сентября у всех проходит по-разному. С такими темпами он до последнего звонка точно не доживёт. Киев, Курчатова, 18/2, школа №212", – сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

На записи видно, что парень на велосипеде поднялся на козырек здания, после чего разогнался и пытался перепрыгнуть через лестницу. Приземлиться на оба колеса ему не удалось, поэтому подросток потерял равновесие, упал и довольно сильно ударился. Получил ли он травмы – на данный момент неизвестно.

Ранее в столице очевидцы засняли на видео экстремала, который устроил покатушки на самокате по пешеходному мосту. Но не дорожкой для прохожих, а узкой балкой на вершине моста. Расстояние до воды – более двух десятков метров.

Также сообщалось, что в Киеве набирает популярность опасный челлендж, который стремительно распространяется в социальной сети TikTok. Участники опасного развлечения устраивают между собой "соревнования", где фактором успеха является число ворованных с авто колесных колпачков.