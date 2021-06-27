Киев захлестнул опасный TikTok-челлендж: опубликовано фото малолетних "героев"

Участники опасного развлечения хвастаются своими трофеями в Сети.
В Киеве набирает популярность опасный челлендж, который стремительно распространяется в социальной сети TikTok.
При этом дети и подростки устраивают между собой "соревнования", где фактором успеха является чило ворованных с авто колесных колпачков, пишет ресурс Киев Оперативный.
Обратим внимание на то, что участники опасного развлечения хвастаются своими трофеями в Сети.
В то же время нередко "героев" неадекватоного челленджа ловят с поличным, о чем свидетельствует опубликованное фото. На нем запечатлены несовершеннолетние, у которых нашли десятки скрученных колпачков.
В сообщении подчеркивается, что детей задержали в Варшавском микрорайоне Киева.
"Один неадекват с миллионной армией подписчиков сказал, что круто воровать колпачки с колес авто, и его подражатели сразу начали делать так же", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ради эффектного видео для сервиса TikTok подростки в Луцке станцевали на могилах и фотографировались с портретами умерших людей.
"Были такие персоны, которые танцевали на могилах и фотографировались с портретом мертвого человека", – говорится в ролике к видео.
Полиция оперативно нашла подростков и открыла производство из-за надругательства над могилами.