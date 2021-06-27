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Киев захлестнул опасный TikTok-челлендж: опубликовано фото малолетних "героев"

27 июня 2021, 20:55
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Участники опасного развлечения хвастаются своими трофеями в Сети.

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В Киеве с колес авто дети воруют колпачки / Associated Press

В Киеве набирает популярность опасный челлендж, который стремительно распространяется в социальной сети TikTok.

При этом дети и подростки устраивают между собой "соревнования", где фактором успеха является чило ворованных с авто колесных колпачков, пишет ресурс Киев Оперативный.

Обратим внимание на то, что участники опасного развлечения хвастаются своими трофеями в Сети.

В то же время нередко "героев" неадекватоного челленджа ловят с поличным, о чем свидетельствует опубликованное фото. На нем запечатлены несовершеннолетние, у которых нашли десятки скрученных колпачков.

В сообщении подчеркивается, что детей задержали в Варшавском микрорайоне Киева.

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"Один неадекват с миллионной армией подписчиков сказал, что круто воровать колпачки с колес авто, и его подражатели сразу начали делать так же", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ради эффектного видео для сервиса TikTok подростки в Луцке станцевали на могилах и фотографировались с портретами умерших людей.

"Были такие персоны, которые танцевали на могилах и фотографировались с портретом мертвого человека", – говорится в ролике к видео.

Полиция оперативно нашла подростков и открыла производство из-за надругательства над могилами.

новости Киева челлендж TikTok
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