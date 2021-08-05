Раздавило грузовиком на глазах любимой: звезда TikTok погиб в жутком ДТП

Блогер вылетел через боковое стекло / Скриншот

Популярный в США видеоблогер Timbo the Redneck (настоящее имя – Тимоти Холл) погиб в результате жуткого дорожно-транспортного происшествия, снимая видео для популярной среди молодёжи медиа-платформы TikTok.

Отмечается, что 18-летний блогер дрифтовал на своем грузовике, когда не справился с управлением и вылетел через боковое стекло. Автомобиль перевернулся следом и раздавил юношу, сообщает New York Post.

"Я хочу поблагодарить всех поклонников, которые у него были. Он любил TikTok и просто верил всем, кто его поддерживал. Это очень много значило для него, – сказала мать Тимоти в обнародованном в Сети эмоциональном видеообращении. Женщина поблагодарила подписчиков парня, добавив, что новых видео больше не будет.

В момент аварии в машине находился также приятель и девушка блогера – пострадал ли кто-то из них, не уточняется. "Грузовик просто перевернулся, он вылетел из окна со стороны водителя и автомобиль приземлился на него", – рассказал его сводный брат Тони.

На "Реднека Тимбо" были подписаны больше 200 тыс. человек / фото instagram.com/timbotheredneck

"Timbo the Redneck" имел более 200 тысяч подписчиков и 2,5 млн лайков в TikTok. На краудфандинговой платформе GoFundMe был организован сбор средств на похороны блогера – его подписчики пожертвовали почти 10 тыс. долларов.

Не так давно в Калифорнии жуткой смертью умер 19-летний блогер Энтони Барахас – его и его девушку застрелили во время похода в кинотеатр. Девушка скончалась на месте трагедии, а парня госпитализировали. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти парня не удалось.