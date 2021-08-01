В Калифорнии в кинотеатре расстреляли звезду TikTok и его девушку

Энтони Барахас был звездой TikTok, на его страницу подписаны 930 тысяч человек / скриншот из соцсететей

Трагедия произошла в США – в Калифорнии в кинотеатре во время просмотра фильма расстреляли известного блогера и его девушку. Энтони Барахас был звездой TikTok, на его страницу подписаны 930 тысяч человек.

Как сообщает CNN со ссылкой на местных правоохранителей, неизвестный открыл огонь в кинозале, когда 19-летний Барахас вместе с 18-летней подругой Райли Гудрич смотрел фильм ужасов в кинотеатре Regal Edwards в городе Корона.

"Им выстрелили в голову", – рассказал представитель полиции Короны Тобиас Курубакалис.

Девушка скончалась на месте трагедии, а парня госпитализировали. Барахаса подключили к аппарату жизнеобеспечения. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти парня не удалось.

По подозрению в стрельбе арестован 20-летний Джозеф Хименес. Он находится под стражей с возможностью освобождения под залог в два миллиона долларов.

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Причины нападения на звезду тиктока пока неизвестны.

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