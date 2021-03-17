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Кровавая бойня в США: в массажных салонах расстреляли 8 человек

17 марта 2021, 07:55
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Силовики уже задержали одного из подозреваемых в стрельбе в спа-салоне в округе Чероки.

стрельба в США
В массажных салонах в США расстреляли восемь человек / Фото Reuters

Поздно вечером во вторник, 16 марта, в США произошла очередная кровавая бойня. Неизвестные устроили стрельбу в трех массажных салонах. Погибли восемь человек. Убитые были азиатского происхождения.

Как сообщает CNN со ссылкой на местную полицию, первое убийство произошло в спа-салоне в округе Чероки. В результате нападения погибли три человека, еще двое получили ранения.

Вскоре после этого стрельба вспыхнула в двух массажных салонах Атланты, расположенных через дорогу друг от друга. В итоге убиты пять человек.

Полиция пока не уточнила, связана ли атака в Атланте с ЧП в округе Чероки, который находится примерно в 50 километрах от Атланты.

Как сообщает Fox News, силовики уже задержали одного из подозреваемых в стрельбе в спа-салоне в округе Чероки. Им оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг. Его поймали после погони в округе Крисп. При этом подозреваемые в вооруженных атаках на два спа-салона в Атланте остаются неизвестными.

Напомним:

  • В США 67-летний мужчина устроил стрельбу в клинике Allina Health Clinic в городе Баффало (штат Миннесота). В результате ранения получили пять человек.
  • 27 декабря произошла стрельба во время съемки музыкального клипа в американском городе Линн, штат Массачусетс. Один человек погиб, еще пятеро пострадали.
  • Ранее в городе Луисвилль (штат Кентукки) вспыхнула перестрелка, в результате чего были ранены три человека.
  • В Чикаго произошла массовая стрельба, в которой получили ранения как минимум 16 человек.
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