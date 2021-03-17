Кровавая бойня в США: в массажных салонах расстреляли 8 человек

Силовики уже задержали одного из подозреваемых в стрельбе в спа-салоне в округе Чероки.
Поздно вечером во вторник, 16 марта, в США произошла очередная кровавая бойня. Неизвестные устроили стрельбу в трех массажных салонах. Погибли восемь человек. Убитые были азиатского происхождения.
Как сообщает CNN со ссылкой на местную полицию, первое убийство произошло в спа-салоне в округе Чероки. В результате нападения погибли три человека, еще двое получили ранения.
Вскоре после этого стрельба вспыхнула в двух массажных салонах Атланты, расположенных через дорогу друг от друга. В итоге убиты пять человек.
Полиция пока не уточнила, связана ли атака в Атланте с ЧП в округе Чероки, который находится примерно в 50 километрах от Атланты.
Как сообщает Fox News, силовики уже задержали одного из подозреваемых в стрельбе в спа-салоне в округе Чероки. Им оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг. Его поймали после погони в округе Крисп. При этом подозреваемые в вооруженных атаках на два спа-салона в Атланте остаются неизвестными.
Напомним:
- В США 67-летний мужчина устроил стрельбу в клинике Allina Health Clinic в городе Баффало (штат Миннесота). В результате ранения получили пять человек.
- 27 декабря произошла стрельба во время съемки музыкального клипа в американском городе Линн, штат Массачусетс. Один человек погиб, еще пятеро пострадали.
- Ранее в городе Луисвилль (штат Кентукки) вспыхнула перестрелка, в результате чего были ранены три человека.
- В Чикаго произошла массовая стрельба, в которой получили ранения как минимум 16 человек.