Кровавая бойня в США: в массажных салонах расстреляли 8 человек

В массажных салонах в США расстреляли восемь человек / Фото Reuters

Поздно вечером во вторник, 16 марта, в США произошла очередная кровавая бойня. Неизвестные устроили стрельбу в трех массажных салонах. Погибли восемь человек. Убитые были азиатского происхождения.

Как сообщает CNN со ссылкой на местную полицию, первое убийство произошло в спа-салоне в округе Чероки. В результате нападения погибли три человека, еще двое получили ранения.

Вскоре после этого стрельба вспыхнула в двух массажных салонах Атланты, расположенных через дорогу друг от друга. В итоге убиты пять человек.

Полиция пока не уточнила, связана ли атака в Атланте с ЧП в округе Чероки, который находится примерно в 50 километрах от Атланты.

Как сообщает Fox News, силовики уже задержали одного из подозреваемых в стрельбе в спа-салоне в округе Чероки. Им оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг. Его поймали после погони в округе Крисп. При этом подозреваемые в вооруженных атаках на два спа-салона в Атланте остаются неизвестными.

Напомним: