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Мужчина открыл огонь в больнице в США: есть жертвы и раненые

10 февраля 2021, 06:35
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После стрельбы поступали сообщения о взрыве возле клиники. Полиция пока что не нашла подтверждения, что злоумышленник связан с терроризмом.

полиция сша
Полиция задержала стрелка / Фото: REUTERS

В США 67-летний мужчина устроил стрельбу в клинике Allina Health Clinic в городе Баффало (штат Миннесота). В результате ранения получили пять человек.

Одна жертва умерла уже в больнице. Трое из пострадавших находятся в критическом, но стабильном состоянии. Одного человека выписали из больницы. Об этом сообщает CNN.

Полиция задержала стрелка. Им оказался Грегори Ульрих. В полиции заявили, что пока рано говорить, планировал ли подозреваемый напасть на конкретного врача. В то же время на нападавшего ранее поступали жалобы в правоохранительные органы. Известно, что ему было запрещено вступать в контакт с человеком, чье имя совпадает с именем одного из сотрудников клиники.

После стрельбы также поступали сообщения о взрыве возле больницы. Кроме того, при обыске в мотеле, где жил задержанный, специалисты нашли "подозрительные устройства".

При этом полиция пока не нашла подтверждения, что злоумышленник связан с терроризмом. На месте его жительства провели обыски и изъяли подозрительные предметы.

Напомним:

  • 27 декабря произошла стрельба во время съемки музыкального клипа в американском городе Линн, штат Массачусетс. Один человек погиб, еще пятеро пострадали.
  • Ранее в городе Луисвилль (штат Кентукки) вспыхнула перестрелка, в результате чего были ранены три человека.
  • В Чикаго произошла массовая стрельба, в которой получили ранения как минимум 16 человек.
  • Расстрел группы чернокожих людей бандой афроамериканцев произошел во время похорон афроамериканца, застреленного неделю назад другим афроамериканцем.
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