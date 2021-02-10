Мужчина открыл огонь в больнице в США: есть жертвы и раненые

После стрельбы поступали сообщения о взрыве возле клиники. Полиция пока что не нашла подтверждения, что злоумышленник связан с терроризмом.
В США 67-летний мужчина устроил стрельбу в клинике Allina Health Clinic в городе Баффало (штат Миннесота). В результате ранения получили пять человек.
Одна жертва умерла уже в больнице. Трое из пострадавших находятся в критическом, но стабильном состоянии. Одного человека выписали из больницы. Об этом сообщает CNN.
Полиция задержала стрелка. Им оказался Грегори Ульрих. В полиции заявили, что пока рано говорить, планировал ли подозреваемый напасть на конкретного врача. В то же время на нападавшего ранее поступали жалобы в правоохранительные органы. Известно, что ему было запрещено вступать в контакт с человеком, чье имя совпадает с именем одного из сотрудников клиники.
После стрельбы также поступали сообщения о взрыве возле больницы. Кроме того, при обыске в мотеле, где жил задержанный, специалисты нашли "подозрительные устройства".
При этом полиция пока не нашла подтверждения, что злоумышленник связан с терроризмом. На месте его жительства провели обыски и изъяли подозрительные предметы.
Напомним:
- 27 декабря произошла стрельба во время съемки музыкального клипа в американском городе Линн, штат Массачусетс. Один человек погиб, еще пятеро пострадали.
- Ранее в городе Луисвилль (штат Кентукки) вспыхнула перестрелка, в результате чего были ранены три человека.
- В Чикаго произошла массовая стрельба, в которой получили ранения как минимум 16 человек.
- Расстрел группы чернокожих людей бандой афроамериканцев произошел во время похорон афроамериканца, застреленного неделю назад другим афроамериканцем.