Мужчина открыл огонь в больнице в США: есть жертвы и раненые

Полиция задержала стрелка / Фото: REUTERS

В США 67-летний мужчина устроил стрельбу в клинике Allina Health Clinic в городе Баффало (штат Миннесота). В результате ранения получили пять человек.

Одна жертва умерла уже в больнице. Трое из пострадавших находятся в критическом, но стабильном состоянии. Одного человека выписали из больницы. Об этом сообщает CNN.

Полиция задержала стрелка. Им оказался Грегори Ульрих. В полиции заявили, что пока рано говорить, планировал ли подозреваемый напасть на конкретного врача. В то же время на нападавшего ранее поступали жалобы в правоохранительные органы. Известно, что ему было запрещено вступать в контакт с человеком, чье имя совпадает с именем одного из сотрудников клиники.

После стрельбы также поступали сообщения о взрыве возле больницы. Кроме того, при обыске в мотеле, где жил задержанный, специалисты нашли "подозрительные устройства".

При этом полиция пока не нашла подтверждения, что злоумышленник связан с терроризмом. На месте его жительства провели обыски и изъяли подозрительные предметы.

Напомним: