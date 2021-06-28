Головою об асфальт і удар ногою в спину: у Києві побилися дівчата-підлітки

Причина бійки дівчат у Києві не уточнюється / Скріншот Київ Оперативний

У Києві на Контрактовій площі стався конфлікт між дівчатами-підлітками. Словесна перепалка перетворилася на сварку і масову бійку. Одна з дівчат била іншу головою об асфальт. Ще одна дама вдарила ногою ту, що впала.

Як повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний, кадри бійки опублікували в Мережі очевидці події. На відео видно, що, швидше за все, неповнолітні дівчата під крики хапають одна одну за одяг.

Далі одна з них повалила іншу на асфальт. Під час бійки вона била об асфальт свою візаві, яка насилу відбивалася від атаки.

Ще одна дівчина пізніше вдарила ногою учасницю конфлікту, яка в цей момент сиділа на асфальті і намагалася зібратися. Після цього вона назвала конфлікт "чесним" і сказала, що дівчата билися "один на один".читайте такожБили палицею і душили: у Харкові колишній коп, МНСник і китаєць до коми побили хлопця, який вкрав телефон

Що стало причиною бійки дівчат-підлітків, наразі не уточнюється.

Нагадаємо, в травні у місті Біла Церква Київської області сталася бійка між дівчатками-підлітками, під час якої одна з учасниць конфлікту отримала удари в обличчя.

Ровесниці побили 13-річну дівчинку. Під час розборок вони наносили їй удари по голові і обличчю, при цьому припускаючись усіляких образна її адресу. Побита дівчина поскаржилася на біль у щелепі після конфлікту.