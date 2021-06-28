Головой об асфальт и удар ногой лежачую в спину: в Киеве подрались девушки-подростки

Причина драки девушек в Киеве не уточняется / Скриншот Киев Оперативный

В Киеве на Контрактовой площади произошел конфликт между девушками-подростками. Словесная перепалка превратилась в драку и массовую потасовку. Одна из девушек била другую головой об асфальт. Еще одна дама ударила ногой ту, что упала.

Как сообщает Telegram-канал Киев Оперативный, кадры драки опубликовали в Сети очевидцы происшествия. На видео видно, что, скорее всего, несовершеннолетние девушки под крики хватают друг друга за одежду.

Далее одна из них повалила другую на асфальт. Во время драки она била об асфальт свою визави, которая с трудом отбивалась от атаки.

Еще одна девушка позже ударила ногой участницу конфликта, которая в этот момент сидела на асфальте и пыталась собраться. После этого она назвала конфликт "честным" и сказала, что девушки дрались "один на один".Читайте такжеБили палкой и душили: в Харькове бывший коп, МЧСник и китаец до комы избили укравшего телефон парня

Что стало причиной драки девушек-подростков, на данный момент не уточняется.

Напомним, в мае в городе Белая Церковь Киевской области произошла драка между девочками-подростками, во время которой одна из участниц конфликта получила удары в лицо.

Ровесницы побили 13-летнюю девочку. Во время разборок они наносили ей удары по голове и лицу, при этому допуская всяческие оскорбления в ее адрес. Избитая девушка пожаловалась на боль в челюсти после конфликта.