"Голий з пов'язкою": на Вінниччині розповіли про появу Чауса в селі Мазурівка

Микола Чаус

Жителі села Мазурівка Вінницької області розповіли про те, як поводився скандальний екс-суддя Микола Чаус до приїзду силовиків.

Спочатку жителі села не впізнали в чоловікові колишнього суддю. За словами очевидців, він гуляв центральною вулицею населеного пункту в одних шортах і босоніж, повідомляє 5 канал.

Виглядав він "досить дивно", ніхто з місцевих не впізнав у ньому свого односельця. Було незрозуміло, що чоловік робить у Мазурівці.

Пізніше до нього підійшов один з жителів села і запитав, що сталося.

"Не впізнали. Знаєте, по телевізору показують, але я не звертаю уваги. Навіщо мені цей чоловік? А тоді я вже по телевізору вчора побачила. Кажу: "О, А ми цього чоловіка і бачили". Каже, що чоловік його запитав: "Що ви тут робите?", а він каже: "А я суддя", — розповів одна з мешканок Мазурівки.

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Вона додала, що на голові у Чауса була темна пов'язка.

"Думаю, Боже, у нього хтось помер, або що? І був голий, тільки шорти", - додала вона.

Раніше в СБУ повідомили про те, що Микола Чаус сам звернувся до співробітників Служби безпеки України із заявою про викрадення та позбавлення волі.

В СБУ підкреслили, що співробітники спецслужби не "викрадали" Чауса і діяли виключно в рамках закону і своїх повноважень.

Справа Чауса:

Суддю Миколу Чауса підозрюють в отриманні хабара на суму 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. За версією слідства, служитель Феміди закопав неправомірну вигоду в банках в городі. Але заарештувати Чауса не вдалося, так як парламент не зміг оперативно розглянути дане питання.

У листопаді 2016 року Чауса оголосили в міжнародний розшук, після цього він поїхав до Молдови і здався місцевій владі.

У квітні 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку зробив заяву про викрадення судді Чауса. Він сказав, що суддю викрали іноземці, які в'їхали на територію молдавської держави з України.

Один з підозрюваних у викраденні судді Чауса був затриманий 9 травня в Кишиневі.

19 травня Чаус виклав у Мережу нове відео, в якому зробив заяву про свій намір приїхати в Україну і разом з адвокатами відповісти українському суспільству, НАБУ і ДБР на питання, пов'язані з його викраденням.