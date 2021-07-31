"Голый с повязкой": на Виннитчине рассказали о появлении Чауса в селе Мазуровка

Николай Чаус

Жители села Мазуровка Винницкой области рассказали о том, как вел себя скандальный экс-судья Николай Чаус до приезда силовиков.

Сначала жители села не узнали в мужчине бывшего судью. По словам очевидцев, он гулял по центральной улице населенного пункта в одних шортах и босиком, сообщает 5 канал.

Выглядел он "довольно странно", никто из местных не узнал в нем своего односельчанина. Было непонятно, что мужчина делает в Мазуровке.

Позже к нему подошел один из жителей села и спросил, что произошло.

"Не узнали. Знаете, по телевизору показывают, но я не обращаю внимания. Зачем мне этот мужчина? А тогда я уже по телевизору вчера увидела. Говорю: "О, а мы этого мужчину и видели". Говорит, что муж его спросил: "Что вы здесь делаете?", а он говорит: "А я судья", — рассказал одна из жительниц Мазуровки.

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Она добавила, что на голове у Чауса была темная повязка.

"Думаю, Боже, у него кто-то умер, или что? И был голый, только шорты", - добавила она.

Ранее в СБУ сообщили о том, что Николай Чаус сам обратился к сотрудникам Службы безопасности Украины с заявлением о похищении и лишении свободы.

В СБУ подчеркнули, что сотрудники спецслужбы не "похищали" Чауса и действовали исключительно в рамках закона и своих полномочий.

Дело Чауса:

Судью Николая Чауса подозревают в получении взятки на сумму 150 тысяч долларов в августе 2016 года. По версии следствия, служитель фемиды закопал неправомерную выгоду в банках в огороде. Но арестовать Чауса не удалось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть данный вопрос.

В ноябре 2016 года Чауса объявили в международный розыск, после этого он уехал в Молдову и сдался местным властям.

В апреле 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку сделал заявление о похищении судьи Чауса. Он сказал, что судью похитили иностранцы, которые въехали на территорию молдавского государства из Украины.

Один из подозреваемых в похищении судьи Чауса был задержан 9 мая в Кишиневе.

19 мая Чаус выложил в Сеть новое видео, в котором сделал заявление о своем намерении приехать в Украину и вместе с адвокатами ответить украинскому обществу, НАБУ и ГБР на вопросы, связанные с его похищением.