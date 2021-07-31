В СБУ ответили на обвинения в похищении Чауса и рассказали о его местонахождении

Николай Чаус / УНИАН

Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус сам обратился к сотрудникам Службы безопасности Украины с заявлением о похищении и лишении свободы.

"Вчера на горячую линию Службы безопасности обратилось лицо, сообщившее, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл человек, представившийся Николаем Чаусом, и попросил вызвать именно сотрудников СБУ. Впоследствии следователи СБУ получили от Николая Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий. В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности", - сообщает пресс-центр СБУ.

В СБУ подчеркнули, что сотрудники спецслужбы не "похищали" Чауса и действовали исключительно в рамках закона и своих полномочий.

"Напомним: именно СБУ с мая 2021 года осуществляет досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения экс-судьи Чауса и незаконной переправки его через государственную границу", - подчеркивается в сообщении.

"В своих действиях Служба безопасности Украины исходит из того, что согласно Конституции Украины жизни человека являются высшей ценностью. И сотрудники СБУ выполняли свои должностные обязанности в рамках расследования соответствующего уголовного производства. Любые попытки представить обществу информацию в другом ключе являются обычными манипуляциями", - добавили в спецслужбе.

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По информации СБУ, на данный момент Чаусу предоставляется медицинская помощь, в которой он нуждается в связи с длительным лишением свободы. Об этом проинформирована его супруга.

Сотрудники СБУ предпринимают необходимые меры для установления всех обстоятельств похищения Чауса, лишения его свободы и установления лиц, которые это совершили.

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Напомним, судья Николай Чаус объявился в селе Мазуривка Винницкой области, которое находится неподалеку от границы с Молдовой. Он пришел в деревню в трусах и заявил о похищении.

СМИ предполагают, что Чаус мог быть похищен сотрудниками украинской разведки. По словам старосты Мазуривки Леонида Витковского, Чаус лично заявил о своем похищении. Супруга Светлана уже узнала своего мужа на фотографии.

Дело Чауса:

Судью Николая Чауса подозревают в получении взятки на сумму 150 тысяч долларов в августе 2016 года. По версии следствия, служитель фемиды закопал неправомерную выгоду в банках в огороде. Но арестовать Чауса не удалось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть данный вопрос.

В ноябре 2016 года Чауса объявили в международный розыск, после этого он уехал в Молдову и сдался местным властям.

В апреле 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку сделал заявление о похищении судьи Чауса. Он сказал, что судью похитили иностранцы, которые въехали на территорию молдавского государства из Украины.

Один из подозреваемых в похищении судьи Чауса был задержан 9 мая в Кишиневе.

19 мая Чаус выложил в Сеть новое видео, в котором сделал заявление о своем намерении приехать в Украину и вместе с адвокатами ответить украинскому обществу, НАБУ и ГБР на вопросы, связанные с его похищением.