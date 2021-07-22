Місто затоплене, світло відключене: Маріуполем пронеслась потужна злива

Потужна злива спіткала Маріуполь / Telegram

У четвер, 22 липня, з самого ранку Маріуполь спіткала сильна злива і перетворила вулиці на річки. Через негоду в місті почалися проблеми з електрикою і перебої в роботі громадського транспорту.

Як пише місцеве видання 0629.com.ua, рятувальники аварійно-водолазної служби Маріупольської міської ради переведені в режим підвищеної готовності до НС природного характеру.

Камені і бруд замилили трамвайні колії на площі Кірова і Центрального ринку. У зв'язку з цим там зупинилися трамваї.

Крім цього, було знеструмлено низку електропідстанцій. Якщо погода посприяє, то несправність планують усунути приблизно до 17:00.

Потоки дощової води затопили Маріупольську Гавань. Стоки не справлялися з великою кількістю опадів, тому пішоходи рухалися по коліно у воді.

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"Потік конкретний йшов зверху вниз. Я думала, що мене віднесе. Там, де стік, вода лилася через верх", - каже очевидець.

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Сьогодні вранці через стихію в країні були знеструмлені 99 населених пунктів у 8 областях. Підтоплено 38 приватних житлових будинків та домогосподарств. Евакуйовано 18 осіб. Повалено 90 дерев.

Найбільшим чином цієї ночі постраждала Одеса. Там пройшла найсильніша за останні роки злива, яка перетворила вулиці на повноводні річки, затопила автомобілі і частину ринку "7-ий кілометр". Потоки води були настільки сильними, що забирали все на своєму шляху. Зокрема, в Мережі з'явилися кадри, як вода забирає невідому людину прямо в море. Трагедія сталася біля Ассоль. Дуже постраждав і район Пересип - там води вище коліна.