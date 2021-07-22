Город затоплен, свет отключен: по Мариуполю пронесся мощный ливень

Мощный ливень постиг Мариуполь / Telegram

В четверг, 22 июля, с самого утра на Мариуполь обрушился сильный ливень и превратил улицы в реки. Из-за непогоды в городе начались проблемы с электричеством и перебои в работе общественного транспорта.

Как пишет местное издание 0629.com.ua, спасатели аварийно-водолазной службы Мариупольского городского совета переведены в режим повышенной готовности к ЧС природного характера.

Камни и грязь замылили трамвайные пути на площади Кирова и Центрального рынка. В связи с этим там остановились трамваи.

Кроме того, был обесточен ряд электроподстанций. Если погода поспособствует, то электричество возобновят примерно до 17:00.

Потоки дождевой воды затопили мариупольскую Гавань. Ливневки не справлялись с большим количеством осадков, поэтому пешеходы двигались, будучи по колено в воде.

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"Поток конкретный шел сверху вниз. Я думала, что меня унесет. Там, где сток, вода лилась через верх", - рассказала очевидец.

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Сегодня утром из-за стихии в стране были обесточены 99 населенных пунктов в 8 областях. Подтоплены 38 частных жилых домов и домохозяйств. Эвакуированы 18 человек. Повалено 90 деревьев.

Наибольшим образом этой ночью пострадала Одесса. Там прошел самый сильный за последние годы ливень, который превратил улицы в полноводные реки, затопил автомобили и часть рынка "7-ой километр".

Потоки воды были настолько сильными, что уносили все на своём пути. В частности, в Сети появились кадры, как вода уносит неизвестного человека прямо в море. Трагедия произошла возле Ассоль. Сильно пострадал и район Пересып, где воды - выше колена.